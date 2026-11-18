Chiều 18/11, tại Hưng Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Hưng Yên về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số - Ảnh: CP

Hưng Yên dự kiến tăng trưởng cả năm 2026 đạt khoảng 11,65%

Theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên, 9 tháng tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,22% (kịch bản 11,13%), cao hơn bình quân cả nước (9,01%), xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và thứ 5/6 địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên là một trong 12 địa phương đạt tăng trưởng hai con số.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,64% (cả nước tăng 12,4%). Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mười tháng, toàn tỉnh thu hút được 262 dự án đầu tư mới và 179 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn mới và tăng thêm đạt 75.007,1 tỷ đồng và khoảng 2,074 tỷ USD.

Đến ngày 12/11/2026, toàn tỉnh giải ngân vốn kế hoạch được hơn 28.568 tỷ đồng, đạt 65,7% so với kế hoạch, đứng thứ 4 cả nước về số vốn giải ngân tuyệt đối. Dự kiến cả năm hoàn thành giải ngân 100% số vốn được giao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu mở đầu tại cuộc làm việc - Ảnh: CP

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế và xác định ba vùng tăng trưởng ở phía Bắc, trung tâm và phía Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là trục Bắc - Nam, nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh và tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng.

Theo lãnh đạo tỉnh, với đặc thù phát triển công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ logistics, hoạt động sản xuất, kinh doanh thường có đóng góp lớn vào tăng trưởng trong quý IV. Trên cơ sở đánh giá của các ngành chức năng, Hưng Yên dự kiến tăng trưởng cả năm 2026 đạt khoảng 11,65%, vượt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu - Ảnh: CP

Hiện thực hóa mục tiêu "tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước"

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2026, với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước phải nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao gắn với kiểm soát lạm phát, kết quả của Hưng Yên rất đáng ghi nhận. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ CPI.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hưng Yên quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng quý IV đạt tối thiểu 12,14% - Ảnh: CP

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hưng Yên quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng quý IV đạt tối thiểu 12,14%, phấn đấu cả năm đạt mức cao nhất, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; phân ra kịch bản quý IV đến từng ngành, sản phẩm, dự án, doanh nghiệp, "tăng trưởng phải được chứng minh bằng sản lượng, khối lượng, doanh thu cụ thể".

Xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong Quý IV để tập trung tháo gỡ. Đặc biệt quan tâm thúc đẩy vốn đầu tư ngoài nhà nước để bảo đảm mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Hưng Yên cũng cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, gắn với lợi thế riêng có của Hưng Yên sau hợp nhất - vừa là "cửa ngõ" công nghiệp phía Đông Thủ đô, vừa có không gian biển.

Mục tiêu là chuyển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng đất đai, thu hút FDI gia công, lắp ráp sang tăng trưởng dựa vào năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng nội địa, trong đó tập trung: Hiện thực hóa mục tiêu "tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước": khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, kế hoạch đầu tư Khu Công nghệ cao Hưng Yên.