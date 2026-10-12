Hưng Yên cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Đinh Chiến

Chiều 12/10, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển mới

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngày 28/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Tinh thần xuyên suốt là chuyển mạnh từ khai thác nguồn lực sẵn có sang kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt các nguồn lực phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, bản sắc của từng vùng, địa phương, phát huy tính liên kết, bổ trợ và lan tỏa giữa các vùng, vùng động lực, cực tăng trưởng thành ra kinh tế chuỗi đô thị và các trung tâm kinh tế.

Tinh thần đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch. “ Quy hoạch không chỉ nhằm tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà còn phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nghe lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giới thiệu sa bàn về quy hoạch tỉnh. Ảnh: Đinh Chiến

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới. Đây không chỉ là việc mở rộng địa giới hành chính mà quan trọng hơn là sự hình thành không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế có tính bổ trợ chiến lược, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa phát triển rộng mở hơn.

Hưng Yên có vị trí địa kinh tế thuận lợi, vừa gắn với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn ở phía Bắc, vừa có không gian hướng biển, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics.

Hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 4 vùng Thủ đô, tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và nhiều trục giao thông chiến lược, tạo điều kiện kết nối nhanh các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và thị trường lớn.

Tỉnh có nền tảng công nghiệp khá mạnh với các khu công nghiệp trọng điểm như Phố Nối A, Thăng Long II, Liên Hà Thái, Tiền Hải và VSIP Thái Bình, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp xanh. Hưng Yên đồng thời có thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm thủy sản.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Chiến

Đặc biệt, lợi thế căn cơ, bền vững nhất của tỉnh chính là con người. Đây là vùng đất văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, có truyền thống cách mạng, hiếu học, nghĩa tình, cần cù, năng động, sáng tạo, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

“Sự hội tụ của các yếu tố con người, văn hóa, vị trí địa chiến lược, tiềm năng và dư địa phát triển đã tạo nên những lợi thế riêng có, mở ra không gian và động lực mới để Hưng Yên bứt phá”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Gắn đào tạo nhân lực với nhu cầu doanh nghiệp

Nhấn mạnh quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Hưng Yên tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bảo đảm thống nhất trong tổ chức không gian phát triển sau hợp nhất; ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết vùng và thu hút đầu tư có chọn lọc.

Trong phát triển kinh tế, tỉnh cần tập trung vào công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và công nghiệp xanh; lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và yêu cầu bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng khi thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, khai thác tiềm năng kinh tế biển và chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu trải nghiệm robot AI, màn hình cảm ứng giới thiệu về quy hoạch. Ảnh Đinh Chiến

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hưng Yên chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương hai cấp cần hoạt động theo hướng kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống; bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh, sạch, an toàn, văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đối với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị Hưng Yên rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn; xác định rõ những nội dung đã đạt, những tiêu chí còn thiếu để xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án và công trình cụ thể, ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ công.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Hưng Yên triển khai quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, khai thác hiệu quả tiềm năng và không gian phát triển mới của Hưng Yên.

Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phát triển, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Hưng Yên sẽ phát huy truyền thống văn hiến, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những lợi thế riêng có, từng bước trở thành cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.