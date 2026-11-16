Hưng yên bồi dưỡng chuyên sâu chuyển đổi số và ứng dụng AI cho cán bộ

Chuyên gia đến từ Học viện RANEPA chia sẻ về quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công. Ảnh: Hồng Gia

Ngày 16/11, Sở KH&CN Hưng Yên phối hợp với Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA) và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc phần đào tạo trực tiếp thuộc Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu “Chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản lý nhà nước” năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; đại diện các sở, ngành của tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, các chuyên gia, giảng viên đến từ Học viện RANEPA cùng 41 học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên viên của tỉnh Hưng Yên tham gia chương trình.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồng Gia

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh Hưng Yên đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, việc đổi mới phương thức quản trị, điều hành thông qua chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông Sơn, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở đầu tư phần mềm hay xây dựng cơ sở dữ liệu, mà cốt lõi là thay đổi phương thức phối hợp, nâng cao chất lượng và tốc độ ra quyết định trong hoạt động quản lý nhà nước.

Các học viên tại khóa bồi dưỡng. Ảnh: Hồng Gia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên định hướng ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện dữ liệu dùng chung trên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giảm tải báo cáo thủ công; quản lý tiến độ công việc, các dự án trọng điểm trên môi trường số; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng…

Quang cảnh buổi bồi dưỡng. Ảnh: Hồng Gia

Theo chương trình, các học viên được các chuyên gia của Trung tâm Trường Công nghệ số về Quản lý Nhà nước thuộc Viện Hành chính cao cấp, Học viện RANEPA trực tiếp giảng dạy, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên máy tính cá nhân.

Các chuyên đề tập trung vào xu hướng công nghệ và mức độ trưởng thành số trong quản lý nhà nước; quy hoạch chiến lược và điều tiết pháp lý về chuyển đổi số tại Liên bang Nga; mô hình GovTech, nền tảng Chính phủ số GosTech; phát triển dịch vụ công trực tuyến; quản trị dữ liệu trong khu vực công và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.