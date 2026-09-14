Hưng Yên bổ sung gần 300 ha quỹ đất công nghiệp, kỳ vọng hút 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp với việc đưa Khu công nghiệp Thổ Hoàng và Cụm công nghiệp Lạc Đạo vào giai đoạn triển khai đầu tư hạ tầng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng khu công nghiệp Thổ Hoàng (tỉnh Hưng Yên) quy mô 250ha. Ảnh: Nhân Dân/Phạm Hà.

Hai dự án vừa được khởi công ngày 12/9, có tổng diện tích gần 300 ha và tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các dự án được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất sản xuất, thu hút doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tăng khả năng kết nối các chuỗi sản xuất - logistics trong khu vực.

Trong đó, Khu công nghiệp Thổ Hoàng có quy mô 250 ha, nằm trên địa bàn xã Xuân Trúc và xã Ân Thi, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Ân Thi là chủ đầu tư.

Dự án được định hướng phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và logistics, khai thác lợi thế kết nối với Quốc lộ 38B và mạng lưới cao tốc.

Cụm công nghiệp Lạc Đạo có diện tích khoảng 42,5 ha, thuộc địa bàn xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo. Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Lâm làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp này định hướng thu hút công nghiệp nhẹ, công nghiệp đa ngành và các dự án đáp ứng yêu cầu về môi trường. Vị trí gần Hà Nội được xem là một trong những lợi thế trong tiếp cận nguồn lao động, thị trường và các chuỗi cung ứng hiện hữu.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hai dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và quốc tế, hướng tới đạt tỷ lệ lấp đầy trong vòng 5 năm.