Hưng Yên bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 739-QĐ/TU ngày 13/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 13/10/2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Phong.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Phong. Ảnh: Lê Hiếu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với năng lực, phẩm chất và quá trình công tác của ông Nguyễn Tuấn Phong. Trên các cương vị công tác, ông Nguyễn Tuấn Phong luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới, ông Nguyễn Tuấn Phong tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng nắm bắt công việc; đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, phục vụ các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để ông Nguyễn Tuấn Phong sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Phong cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, khẳng định sẽ chủ động nắm bắt công việc, sâu sát cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy; đồng thời đổi mới phương pháp làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.