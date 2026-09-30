Hưng Yên biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, thúc đẩy khuyến học số

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền trao Bằng khen cho các mô hình học tập tiêu biểu.

Khuyến học Hưng Yên biểu dương 59 mô hình học tập tiêu biểu, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong công tác cổ vũ tinh thần tự học, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền nhấn mạnh: "Khuyến học, khuyến tài là phương tiện; xây dựng xã hội học tập là mục tiêu; công dân học tập là trung tâm; học tập suốt đời là con đường; hạnh phúc của nhân dân là đích đến".

Sau khi hợp nhất năm 2025, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hướng mạnh về cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 18 cụm khuyến học, 128 tổ chức Hội cơ sở, 2.623 chi hội, 10.530 ban khuyến học với hơn 1,1 triệu hội viên (đạt khoảng 32% dân số).

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã huy động được 105 tỷ đồng; trao 187 nghìn suất học bổng, phần thưởng với tổng trị giá 81,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ khuyến học dòng họ đóng góp khoảng 60% tổng nguồn lực.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho 59 mô hình học tập tiêu biểu.

Dịp này, hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 59 mô hình học tập tiêu biểu - những điển hình xuất sắc trong việc lan tỏa tinh thần hiếu học và trách nhiệm với cộng đồng.

Chuyển đổi số gắn liền với thực tiễn công tác khuyến học

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình đánh giá mô hình học tập và thao tác sử dụng phần mềm "Công dân học tập".

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; hướng tới mục tiêu đánh giá thực chất với tiêu chí rõ ràng, số liệu cụ thể và minh chứng phù hợp.

Từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi kết quả, các cấp Hội kỳ vọng sẽ phản ánh chính xác chất lượng phong trào, khắc phục triệt để tình trạng đánh giá mang tính hình thức.

Xác định chuyển đổi số phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn của người dân, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn khai thác tri thức và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả; đồng thời đổi mới mô hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên nền tảng số.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên với 3 chuyển đổi trọng tâm trong giai đoạn mới

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền phát động các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương mở rộng cơ sở học tập, khuyến khích thói quen đọc sách, tự học và học trực tuyến. Mỗi cán bộ, hội viên phấn đấu chủ động học và áp dụng ít nhất một kỹ năng số thiết thực vào đời sống.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện ba chuyển đổi trọng tâm:

- Chuyển đổi phương thức: Từ khuyến học truyền thống sang khuyến học số.

- Chuyển đổi chất lượng: Từ phong trào bề nổi sang hoạt động thực chất.

- Chuyển đổi quản lý: Từ chú trọng số lượng sang đo lường kết quả và giá trị thực tế của việc học.

Có thể thấy, từ những phần mềm công nghệ hiện đại đến từng học bổng trao tay, phong trào khuyến học tại Hưng Yên đang khẳng định một giá trị cốt lõi: lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến trên hành trình xây dựng xã hội học tập.