Hùng Thuận tiếc thương đạo diễn phim 'Đất phương Nam'

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời vào chiều ngày 22/10. Theo Tiền Phong, đạo diễn Minh Cao cho biết, gia đình hiện đang tập trung lo hậu sự và chưa có cáo phó.

Trước sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, trên trang cá nhân, diễn viên Hùng Thuận chia sẻ dòng tâm sự xúc động, nhắc lại vai diễn bé An trong “Đất phương Nam” và bày tỏ lòng biết ơn đối với nam đạo diễn.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (giữa) và Hùng Thuận lúc nhỏ trong phim "Đất phương Nam". Ảnh: FB Hùng Thuận.

Hùng Thuận viết: “Thời gian chưa bao giờ là bạn của con người… Mới đó mà đã hơn 30 năm kể từ ngày chú trao cho con vai diễn đầu đời. Một vai diễn đã trở thành dấu mốc của cả một cuộc đời, mở ra một sự nghiệp mà chú đã dành cho con, để rồi theo con đến tận ngày hôm nay.

Hơn 30 năm qua, người ta vẫn gọi con là An. Vẫn có những cô chú, anh chị khi gặp con lại xoa đầu, hỏi han, dành cho con những tình cảm thân thương như thể họ vừa xem Đất phương Nam mới ngày hôm qua.

Nhưng chú ơi… đã hơn 30 năm rồi!

Cậu bé An ngày ấy giờ đã trưởng thành. Những khán giả năm xưa cũng đã già đi. Chỉ có tình yêu thương mà mọi người dành cho bộ phim, dành cho nhân vật An vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và hôm nay… người đã trao cho con cơ hội được trở thành cậu bé An ấy cũng đã rời xa.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả số phận. Với con, được gặp chú, được chú tin tưởng lựa chọn và dìu dắt trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật chính là một cuộc gặp gỡ như thế.

Nếu không có chú Vinh Sơn của ngày ấy, có lẽ đã không có một Hùng Thuận được khán giả yêu thương và nhớ đến suốt hơn 30 năm qua.

Con đã lớn lên cùng vai diễn ấy, sống cùng tình yêu thương ấy và mang theo món quà mà chú trao tặng, đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời.

Thời gian thật nghiệt ngã, chú nhỉ! Nó có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và cuối cùng là những người mà chúng ta kính trọng, yêu thương. Nhưng có một điều thời gian không thể lấy đi, đó là những giá trị mà một con người đã để lại trong cuộc đời này.

Chú đã để lại Đất phương Nam, để lại những nhân vật sống mãi trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Với riêng con, chú đã để lại một phần đẹp nhất của tuổi thơ, một phần cuộc đời mà con sẽ luôn trân trọng.

Hơn 30 năm trước, chú đã cho con một vai diễn. Hơn 30 năm sau, vai diễn ấy vẫn đang thay chú trao cho con tình yêu thương của mọi người. Con chưa bao giờ quên điều đó.

Hôm nay, con xin được cúi đầu tiễn biệt chú, người đạo diễn mà con luôn kính trọng và biết ơn. Cảm ơn chú vì đã cho con được là An. Cảm ơn chú vì đã cho con một tuổi thơ thật đẹp. Và cảm ơn chú vì đã để lại cho cuộc đời này một tác phẩm mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, người ta vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ thương.

Chú yên nghỉ nhé, chú Vinh Sơn! Cậu bé An của chú… mãi mãi biết ơn chú”.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Ảnh: Znews.

Diễn viên Hồng Ánh cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của đạo diễn phim “Trăng nơi đáy giếng”. Cô viết trên trang cá nhân: “Tạm biệt anh Nguyễn Vinh Sơn! Chiều nay nghe tin anh mất, em cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng vô cùng!

Mới đây thôi, anh còn gửi cho em một bài nghiên cứu của tác giả Hoàng Cẩm Giang về điện ảnh nghệ thuật Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có Trăng nơi đáy giếng, kèm lời nhắn: “Gửi Ánh đọc cho vui”.

Em đùa: “Anh Vinh làm lại Trăng nơi đáy giếng phiên bản 2026 đi”. Anh trả lời: “Thực ra làm lại sẽ có thể trau chuốt thêm đôi chút, nhưng thôi, đến lúc nghỉ ngơi rồi”. Không ngờ hôm nay đọc lại câu ấy, em thấy nghẹn lòng đến vậy.

Anh vẫn thế, luôn quan tâm đến điện ảnh, thích chia sẻ những điều hay mình đọc được. Ngay cả với tác phẩm đã đi qua gần hai thập niên, anh vẫn nghĩ đến những điều có thể làm tốt hơn. Một người đạo diễn kỹ lưỡng, khiêm nhường, giản dị và chưa bao giờ dễ dãi với chính mình.

Hôm nay, em xem lại những tấm hình cũ, nhớ những ngày làm Trăng nơi đáy giếng, rồi chuyến đi Dubai năm 2008, nơi em có may mắn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Hạnh.

Ngày ấy, Hồng Ánh đã cảm ơn anh vì cho em một vai diễn tuyệt vời. Đến hôm nay, em vẫn muốn nói lại lời cảm ơn đó. Có lần, khi nhận giải Cánh diều, em cũng đã nói lời cảm ơn anh vì đã làm mới một Hồng Ánh đã cũ. Đó là lời cảm ơn thật lòng.

Em nhớ nhất câu anh hay nói: “Làm phim có lời không giống đi buôn có lời, bởi không thể tính bằng những con số”.

Trăng nơi đáy giếng mãi là một dấu son đẹp trong hành trình làm diễn viên của em. Vai Hạnh đã đưa em đến với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008 và nhiều giải thưởng cao quý khác. Nhưng điều quý giá hơn cả những giải thưởng là được làm việc với anh, được sống cùng một nhân vật và một tác phẩm mà đến tận hôm nay, mỗi lần nhắc lại, em vẫn còn nguyên những rung cảm.

Với khán giả nhiều thế hệ, anh để lại Tuổi thơ dữ dội, Cảnh sát hình sự, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng… Những tác phẩm có đời sống riêng, vượt ra khỏi thời điểm chúng ra đời. Còn với em, bên cạnh hình ảnh một đạo diễn tài năng, sẽ luôn là một anh Vinh giản dị, chân tình, lúc nào cũng có những câu chuyện hay, những kiến thức về điện ảnh để chia sẻ. Và đặc biệt là cái chữ “hỉ” rất Huế mà anh thường đặt ở cuối câu.

Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được là Hạnh, vì Trăng nơi đáy giếng và vì tất cả những điều tốt đẹp anh đã dành cho Hồng Ánh và cho điện ảnh Việt Nam.

Vậy là anh nghỉ ngơi thật rồi. Tạm biệt anh Vinh Sơn, một người đạo diễn tài năng của điện ảnh Việt Nam. Anh và Trăng nơi đáy giếng sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, một dấu son trong đời diễn viên của Hồng Ánh! Kính tiễn anh!”.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn bên Hồng Ánh trong một chương trình. Ảnh: FB Hồng Ánh.

Trích phim "Đất phương Nam". Nguồn Vietnamnet