Một người phụ nữ có thể được mời tham gia lớp học nghề, nhưng vẫn không thể đến lớp vì không có người trông con; có thể được tiếp cận vốn, nhưng chưa đủ thông tin để lựa chọn phương án sản xuất và tìm đầu ra; có thể đủ năng lực nhận một vị trí công tác mới, nhưng phải cân nhắc từ chối vì trách nhiệm chăm sóc gia đình chưa được chia sẻ.