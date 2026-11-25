Hưng Thịnh Phát bị phạt do chậm công bố thông tin trái phiếu
Công ty cổ phần Phát triển tổng hợp Hưng Thịnh Phát vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 85 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt báo cáo tài chính và thông tin liên quan đến trái phiếu. Đáng chú ý, các tài liệu vi phạm trải dài từ năm 2024 đến bán niên 2026, trong khi doanh nghiệp đang có hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu lưu hành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hung-thinh-phat-bi-phat-do-cham-cong-bo-thong-tin-trai-phieu-246261125175942864.htm