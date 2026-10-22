Hưng Thịnh Incons phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán sau thỏa thuận tại tòa

Theo công bố thông tin ngày 21/10/2026, Hưng Thịnh Incons cho biết đã nhận được Quyết định số 154/2026/QĐST-KDTM ngày 23/9/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 1, TP.HCM về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên trong vụ án kinh doanh thương mại.

Vụ việc được tòa án thụ lý theo hồ sơ số 296/2026/TLST-KDTM ngày 12/5/2026. Trong đó, Công ty TNHH CNA-HTE Việt Nam là nguyên đơn, còn Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons là bị đơn.

Theo nội dung thỏa thuận được tòa án công nhận, hai doanh nghiệp thống nhất thanh lý 3 hợp đồng thi công xây dựng đã ký, gồm hợp đồng số 0562/2020/HĐTC/HTI-HTE ngày 2/11/2020, hợp đồng số 0081/2021/HĐTC-HTI-HTE ngày 23/2/2021 và hợp đồng số 0060/2022/HĐTC-HTI-CNA ngày 10/1/2022, cùng các phụ lục liên quan.

Về nghĩa vụ tài chính, Hưng Thịnh Incons phải thanh toán cho CNA-HTE Việt Nam tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng. Khoản tiền được chia thành 7 đợt, với thời hạn thanh toán cuối cùng là ngày 30/3/2027.

Phân khu Marina District thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn của Hưng Thịnh Icons

Cụ thể, doanh nghiệp phải thanh toán 200 triệu đồng trong mỗi đợt vào các ngày 30/9/2026, 30/10/2026, 30/11/2026, 30/12/2026, 30/1/2027 và 28/2/2027. Đợt cuối cùng, ngày 30/3/2027, có giá trị 219.609.262 đồng.

Ngoài khoản tiền phải trả nói trên, quyết định của tòa án cũng quy định nghĩa vụ trả lãi nếu phát sinh chậm thanh toán. Cụ thể, kể từ thời điểm CNA-HTE Việt Nam nộp đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi Hưng Thịnh Incons thanh toán đầy đủ, doanh nghiệp phải trả lãi trên số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất cho vay quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán, tương ứng với thời gian chậm trả.

Đáng chú ý, CNA-HTE Việt Nam không yêu cầu Hưng Thịnh Incons thanh toán khoản phạt hợp đồng trị giá 169 triệu đồng. Nội dung này được ghi nhận trong quyết định của tòa án.

Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, tổng số tiền là 54 triệu đồng, mỗi bên chịu 27 triệu đồng. CNA-HTE Việt Nam được hoàn trả 2,4 triệu đồng tiền tạm ứng án phí sau khi đối trừ theo quy định.

Tòa án xác định thỏa thuận giữa hai doanh nghiệp được đưa ra trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Do đó, tòa công nhận thỏa thuận của các bên.

Quyết định có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Đây là quyết định công nhận thỏa thuận giữa các bên, không phải bản án xét xử xác định bên thắng hoặc bên thua trong toàn bộ vụ tranh chấp.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần 210,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 18,35 tỷ đồng, giảm 58,29% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ vay của doanh nghiệp ở mức khoảng 2.023,22 tỷ đồng, giảm 12,69% so với đầu năm.

Năm 2026, Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu doanh thu 2.204 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Đây là kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, chưa phải kết quả thực hiện cả năm.