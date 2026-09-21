Hưng Thịnh Incons (HTN) tăng vốn lên hơn 1.300 tỷ đồng, sạch nợ trái phiếu và hướng tới phân khúc nhà ở xã hội

Hoàn tất tăng vốn và xử lý dứt điểm nợ trái phiếu

Theo nghị quyết vừa được công bố, đợt phân phối gần 44,6 triệu cổ phiếu cho 4.280 cổ đông của Hưng Thịnh Incons đã chính thức hoàn tất vào ngày 11/09/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu hai cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Với mệnh giá 10.000 đồng cho mỗi đơn vị, tổng giá trị phát hành thêm đạt 445,6 tỷ đồng. Kết quả này giúp vốn điều lệ của doanh nghiệp xây dựng tăng mạnh từ 891,2 tỷ đồng lên mức 1.336,7 tỷ đồng.

Nguồn lực tài trợ cho đợt tăng vốn lần này được trích xuất hoàn toàn từ vốn chủ sở hữu. Cụ thể, công ty sử dụng 159,9 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 31,4 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và khoảng 254,3 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau khi kết thúc đợt phân phối, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Cùng với đó, doanh nghiệp tiến hành đăng ký bổ sung khối lượng cổ phiếu mới tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Sự kiện tăng vốn diễn ra cùng thời điểm công ty củng cố sức khỏe tài chính thông qua việc xử lý triệt để các khoản nợ vay. Tính đến nay, Hưng Thịnh Incons đã tất toán toàn bộ các gói trái phiếu phát hành trước đây. Thêm vào đó, công ty cũng hoàn tất nghĩa vụ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 12% cho cổ đông vào ngày 24/06/2026.

Lợi nhuận gộp tăng bằng lần và định hướng phát triển nhà ở xã hội

Về bức tranh kinh doanh sáu tháng đầu năm, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 210,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng quý hai đã đóng góp tới gần 180 tỷ đồng vào tổng doanh thu của toàn công ty. Điểm sáng lớn nhất đến từ chỉ tiêu lợi nhuận gộp khi đạt 106,8 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 18,3 tỷ đồng.

Chất lượng lợi nhuận và khả năng quản trị dòng tiền của công ty cũng thể hiện sự cải thiện rõ nét. Dữ liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm đạt 363,6 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 22,1% so với số liệu thực hiện cùng kỳ.

Bước sang giai đoạn nửa cuối năm 2026, ban lãnh đạo công ty xác định chiến lược tập trung nguồn lực để thi công các dự án đang triển khai dang dở. Đồng thời, Hưng Thịnh Incons sẽ đẩy mạnh tiếp cận và phát triển các dự án thuộc phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền. Đây được xem là định hướng kinh doanh chiến lược, hoàn toàn phù hợp với năng lực thi công sẵn có của đơn vị cũng như đáp ứng đúng nhu cầu thực tế đang rất lớn trên thị trường bất động sản hiện nay.