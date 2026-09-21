Hưng Thịnh Incons củng cố nền tảng tài chính, tăng vốn lên hơn 1.300 tỷ đồng và mở rộng sang nhà ở xã hội

Tăng vốn từ nguồn lực nội tại, củng cố nền tảng tài chính

Hưng Thịnh Incons vừa hoàn tất phân phối gần 44,6 triệu cổ phiếu cho 4.280 cổ đông vào ngày 11/9/2026, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành thêm đạt khoảng 445,6 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 891,2 tỷ đồng lên 1.336,7 tỷ đồng, tạo thêm dư địa về nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được hình thành hoàn toàn từ vốn chủ sở hữu, gồm khoảng 159,9 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 31,4 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và khoảng 254,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Việc sử dụng các nguồn lực tích lũy từ bên trong doanh nghiệp để tăng vốn cho thấy Hưng Thịnh Incons đang chủ động củng cố quy mô vốn chủ sở hữu, đồng thời tạo nền tảng tài chính tốt hơn cho chu kỳ phát triển mới.

Sau khi hoàn tất phân phối, Hội đồng quản trị đã giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Hoàn tất nghĩa vụ trái phiếu, nâng cao khả năng chủ động nguồn lực

Song song với việc tăng vốn, Hưng Thịnh Incons cũng hoàn tất tất toán toàn bộ các gói trái phiếu đã phát hành trước đây.

Việc hoàn thành nghĩa vụ trái phiếu giúp doanh nghiệp giảm áp lực từ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến kênh huy động này, qua đó có thêm sự chủ động trong việc phân bổ nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và các dự án trong thời gian tới.

Một dấu mốc khác trong quá trình củng cố quyền lợi cổ đông là việc công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 12% vào ngày 24/6/2026.

Như vậy, trong cùng một giai đoạn, Hưng Thịnh Incons vừa mở rộng quy mô vốn điều lệ, vừa hoàn thành nghĩa vụ trái phiếu và cổ tức. Đây là những bước đi quan trọng trong việc củng cố nền tảng tài chính và tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển dài hạn.

Lợi nhuận gộp tăng hơn 3 lần, dòng tiền kinh doanh khởi sắc

Những chuyển động tích cực về nền tảng tài chính cũng đi cùng sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần 210,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Riêng quý II đóng góp gần 180 tỷ đồng doanh thu, cho thấy hoạt động kinh doanh có sự tăng tốc đáng kể trong quý này.

Đáng chú ý hơn, lợi nhuận gộp đạt 106,8 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 18,3 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả lợi nhuận, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng là điểm đáng chú ý. Trong nửa đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 363,6 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ.

Việc lợi nhuận gộp cải thiện cùng dòng tiền kinh doanh duy trì mức dương là cơ sở để doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục vụ hoạt động thi công, thanh toán các nghĩa vụ và chuẩn bị cho các cơ hội kinh doanh mới.

Mở rộng sang nhà ở xã hội, đón dư địa tăng trưởng mới

Trên nền tảng tài chính được củng cố và năng lực thi công đã được hình thành, Hưng Thịnh Incons đang hướng nguồn lực tới các dự án đang triển khai, đồng thời tăng cường tiếp cận phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền trong nửa cuối năm 2026.

Đây là hướng đi có thể mở ra dư địa hoạt động mới cho doanh nghiệp xây dựng trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở có mức giá phù hợp đang được quan tâm ngày càng lớn.

Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, việc tham gia sâu hơn vào các dự án nhà ở xã hội cũng tạo điều kiện để Hưng Thịnh Incons phát huy năng lực thi công, kinh nghiệm triển khai dự án và hệ sinh thái đối tác đã được tích lũy trong nhiều năm.

Từ việc củng cố vốn chủ sở hữu, hoàn tất nghĩa vụ trái phiếu, cải thiện hiệu quả kinh doanh đến tìm kiếm cơ hội tại phân khúc nhà ở xã hội, Hưng Thịnh Incons đang từng bước xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản đang mở ra thêm những nhu cầu mới, việc chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính và tập trung vào những phân khúc có nhu cầu thực có thể trở thành nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động trong thời gian tới.