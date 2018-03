'Hung thần' cán rồi kéo lê một người phụ nữ trên đường

Sau cú va chạm, chiếc xe tải cuốn người phụ nữ vào gầm rồi kéo lê nhiều mét trên đường dẫn đến tử vong.

Chiều 26/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1958, quê tỉnh Long An) tử vong. Khi đến đường dẫn ra quốc lộ 1 dưới chân cầu vượt ngã tư Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, tài xế cho xe rẽ phải thì va chạm với xe máy mang BKS: 59U1-356.24 do chị Hồng điều khiển.

Các cơ quan chức năng đang đo vẽ hiện trường với chiếc xe gây tai nạn

Cú Va chạm làm cho người phụ nữ cùng chiếc xe máy lọt dưới gầm bị xe tải kéo đi gần 20m. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa ra ngoài chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe máy kẹt cứng dưới gầm xe tải, nhiều mãnh vỡ nằm tràn lan trên đường. Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức đã đến xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoa Việt