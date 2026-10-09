Hùng Lợi tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026

Lãnh đạo xã Hùng Lợi tham dự Ngày hội.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm mang đậm bản sắc truyền thống như: Hội thi trình diễn trang phục dân tộc thiểu số; trưng bày các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; trò chơi dân gian như: Lảy cỏ, trèo cây chuối, đi cầu tre giữ thăng bằng; thi kéo co và giao lưu bóng đá nữ giữa xã Hùng Lợi và xã Trung Sơn. Chương trình giao lưu văn nghệ góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo xã Hùng Lợi tham quan các gian hàng trưng bày.

Ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; tạo không gian giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là cơ hội để xã Hùng Lợi quảng bá trang phục truyền thống, nông sản, sản phẩm OCOP, nghề thủ công, ẩm thực đặc trưng và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các địa phương.

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc tại Ngày hội.

Đông đảo bà con nhân dân dự Ngày hội.

Nhân dân tham gia trò chơi dân gian trèo cây chuối.

Nhân dân tham gia trò chơi dân gian đi cầu tre giữ thăng bằng.