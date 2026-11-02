Hùng Lợi hỗ trợ 50 triệu đồng cho người dân phát triển mô hình nuôi ba ba thương phẩm

Thả ba ba giống cho gia đình ông Ma Văn Mạnh, thôn Thành Cóoc, xã Hùng Lợi.

Gia đình ông Ma Văn Mạnh đã cải tạo khoảng 800 m² ao nuôi trên diện tích đất trồng lúa trước đây để triển khai mô hình. Trong đợt thả đầu tiên, gia đình đưa vào nuôi 300 con ba ba, trọng lượng từ 0,5 đến 1,5 kg/con. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 250 triệu đồng, trong đó gia đình được xã Hùng Lợi hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất. Nguồn vốn này góp phần giảm áp lực đầu tư, tạo điều kiện để gia đình xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Việc đưa mô hình nuôi ba ba thương phẩm vào sản xuất góp phần đa dạng hóa cơ cấu vật nuôi, tận dụng hiệu quả diện tích đất và mặt nước tại địa phương. Qua đó, xã Hùng Lợi từng bước khuyến khích người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.