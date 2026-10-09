Hưng Hội đưa thanh toán số vào đời sống

Không chỉ giúp giao dịch thuận tiện, mô hình còn tạo cơ hội để người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số, từng bước thích ứng với phương thức giao dịch hiện đại.

Bắt đầu từ nhu cầu thiết thực

Tại các điểm kinh doanh trên địa bàn xã Hưng Hội, mã QR thanh toán được đặt ngay trên quầy hàng. Người mua quét mã bằng điện thoại, người bán kiểm tra giao dịch qua ứng dụng ngân hàng. Thay cho việc chuẩn bị tiền lẻ, đếm và thối tiền, các giao dịch giờ đây hoàn tất chỉ trong vài thao tác.

Chị Ngô Thị Kiều Loan, chủ Tiệm tạp hoá Kiều Diễm, ấp Gia Hội, cho biết: “Bây giờ bà con đã quen và thành thạo thao tác chuyển khoản qua mã QR. Việc thanh toán không dùng tiền mặt thuận lợi cho cả người bán và người mua hàng".

Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Hội (giữa), trải nghiệm thanh toán bằng mã QR khi mua hàng tại Tiệm tạp hoá của chị Ngô Thị Kiều Loan, ấp Gia Hội.

Với tiểu thương, thanh toán không dùng tiền mặt giúp giảm những bất tiện trong mua bán, đồng thời thuận lợi hơn khi theo dõi các khoản thu qua tài khoản. Đây cũng là cách để các hộ kinh doanh từng bước làm quen với việc quản lý dòng tiền trên môi trường số.

Ông Huỳnh Huy Phong, chủ Tiệm tạp hoá Phong Liên, cùng ấp, cho hay, việc nhận tiền qua tài khoản giúp ông quản lý doanh thu thuận tiện hơn, đồng thời có thể sử dụng tài khoản để thanh toán tiền điện, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Ông Huỳnh Huy Phong, chủ Tiệm tạp hoá Phong Liên (thứ hai từ trái sang), được hướng dẫn sử dụng mã QR trong thanh toán.

Từ những lợi ích trực tiếp đó, thanh toán số có điều kiện đi vào đời sống một cách tự nhiên. Với chiếc điện thoại thông minh, người dân từng bước biết mở ứng dụng ngân hàng, quét mã, kiểm tra giao dịch.

Thu hẹp khoảng cách số từ cơ sở

Để người dân sử dụng công nghệ hiệu quả, UBND xã phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động mở tài khoản, thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai mô hình tại 2 điểm chợ và các tuyến đường trên địa bàn. Các tổ công nghệ số cộng đồng được giao hướng dẫn người dân thực hiện.

Các sạp bán trái cây tại chợ trên địa bàn xã Hưng Hội được trang bị bảng mã QR, tạo thuận lợi cho người mua và người bán khi thanh toán.

Ông Ký Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, thông tin, thời gian qua, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57. Qua đó, nhiều tiểu thương đã mở tài khoản phục vụ kinh doanh, người dân từng bước làm quen với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ở địa bàn có đông đồng bào Khmer, ý nghĩa của mô hình không chỉ nằm ở việc thay đổi cách thanh toán. Khi được hướng dẫn sử dụng công nghệ ngay tại nơi mua bán, người dân có thêm cơ hội thực hành kỹ năng số, từ thao tác chuyển tiền, kiểm tra thông tin giao dịch đến tiếp cận các tiện ích trực tuyến. Những trải nghiệm thiết thực này tạo nền tảng để người dân mạnh dạn hơn khi sử dụng các dịch vụ số khác trong đời sống.

Các hộ kinh doanh tại xã Hưng Hội tham gia mô hình “Chợ số và tuyến đường không dùng tiền mặt” được cung cấp miễn phí bảng mã QR.

Ông Quách Thoại Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp VNPT Cà Mau, cho rằng, điều quan trọng là giúp công nghệ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Từ thanh toán bằng mã QR, sử dụng Internet đến tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, những thao tác đơn giản sẽ từng bước hình thành thói quen mới, thay đổi cách người dân giao dịch và sinh hoạt hằng ngày.

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có thể tiếp cận và sử dụng trong thực tế. Tại Hưng Hội, bắt đầu từ những quầy hàng và giao dịch hằng ngày, mô hình “Chợ số và tuyến đường không dùng tiền mặt” đang tạo điều kiện để đồng bào Khmer từng bước làm quen với công nghệ, nâng cao kỹ năng số và chủ động hơn trong đời sống. Đây là nền tảng quan trọng để các tiện ích số tiếp tục lan toả đến cộng đồng./.