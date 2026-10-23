Hùng hổ đi đánh ghen, tôi nhận cái tát trời giáng rồi chết lặng khi biết thân phận thật của nhân tình

Thanh từng tin mình là người phụ nữ may mắn khi được bạn trai giàu có chiều chuộng. Cho đến một ngày, nghi ngờ Hoan có người khác, cô hùng hổ kéo bạn thân đi đánh ghen và phát hiện sự thật cay đắng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của anh.

Lạnh nhạt sau 3 tháng yêu đương, nghi bạn trai ngoại tình

Hoan xuất hiện trong cuộc đời Thanh với vẻ ngoài lịch lãm, cách nói chuyện ngọt ngào và phong thái của một người đàn ông thành đạt. Anh thường đưa cô đến những nhà hàng sang trọng, tặng quà đắt tiền và không tiếc lời hứa hẹn về một tương lai sung túc.

“Chỉ cần em ở bên anh, chuyện tiền bạc cứ để anh lo”, Hoan từng nói, khiến Thanh cảm động đến mức tin rằng mình đã tìm được bến đỗ vững chắc. Nhưng tình yêu tưởng như ngọt ngào ấy nhanh chóng biến thành nỗi bất an.

Sau 3 tháng chinh phục và chiếm được Thanh, Hoan bỗng thay đổi chóng mặt. Những tin nhắn hỏi han thưa dần, các cuộc hẹn liên tục bị hủy bỏ. Thanh rủ anh đi xem phim, Hoan nói bận công việc. Cô muốn cùng anh ăn một bữa tối riêng tư, anh lại viện cớ phải tiếp khách.

Ban đầu, Thanh cố tự trấn an rằng đàn ông có sự nghiệp thường bận rộn, nhưng khi cô chủ động nhắc đến chuyện ra mắt gia đình, tính chuyện cưới xin, Hoan lập tức chuyển chủ đề.

“Anh còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định. Chuyện kết hôn cứ để vài năm nữa tính”, anh lạnh nhạt đáp.

Thanh càng khó chịu hơn khi khoản tiền Hoan từng chủ động đưa cho cô cũng ngày một ít đi. Người đàn ông từng tuyên bố có thể mua xe, mua nhà cho bạn gái giờ lại than thở chuyện làm ăn thua lỗ.

Một loạt dấu hiệu bất thường khiến Thanh bắt đầu nghi ngờ Hoan có người khác. Cô quyết định âm thầm theo dõi anh để tìm ra sự thật.

Kéo bạn thân đi đánh ghen, không ngờ bị tát ngay trước cửa nhà

Một buổi tối, Thanh phát hiện Hoan lái xe đến một căn nhà rộng lớn trong khu dân cư cao cấp. Cô nấp ở phía đối diện, hồi hộp quan sát.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng bước ra đón Hoan. Anh tự nhiên ôm lấy người phụ nữ ấy rồi cùng cô ta đi vào trong, chẳng hề có vẻ gì là khách sáo.

Thanh nghiến chặt răng. Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng loạt suy đoán. Cô tin rằng mình đã bắt quả tang bạn trai ngoại tình, còn người phụ nữ kia chính là kẻ chen chân vào mối quan hệ của họ.

Cả đêm hôm ấy, Thanh gần như không ngủ. Càng nghĩ đến những lời hứa hẹn trước đây của Hoan, cô càng cảm thấy mình bị phản bội.

Sáng hôm sau, Thanh rủ hai người bạn thân tìm đến căn nhà nọ. Cô muốn đối chất trực tiếp, thậm chí đã chuẩn bị sẵn điện thoại để ghi lại toàn bộ sự việc.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Người phụ nữ hôm trước xuất hiện sau cánh cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, gương mặt ngơ ngác trước ba vị khách không mời.

“Cô còn định giả vờ đến bao giờ? Cô có biết anh Hoan là bạn trai tôi không? Cô chen vào chuyện tình cảm của người khác mà không thấy xấu hổ à?”, Thanh lớn tiếng chất vấn.

Người phụ nữ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thanh đã liên tục buông lời chì chiết, yêu cầu cô ta tránh xa Hoan. Hai người bạn đi cùng cũng giơ điện thoại lên quay, khiến không khí trước cửa nhà trở nên căng thẳng.

Đúng lúc ấy, Hoan từ bên trong lao ra. Thanh tưởng anh sẽ lúng túng giải thích, hoặc ít nhất cũng phải thừa nhận chuyện tình cảm rắc rối của mình Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô chết sững.

Chát! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Thanh.

“Cô bị điên à? Ai cho cô đến đây làm loạn?”, Hoan quát lớn.

Không dừng lại ở đó, anh lập tức đứng chắn trước người phụ nữ, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận. “Vợ à, em có sao không? Anh xin lỗi, anh không ngờ cô ta lại tìm đến tận nhà”, Hoan cuống quýt hỏi han.

Hai tiếng “vợ à” khiến Thanh cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai.

Cô nhìn người đàn ông vừa ôm ấp mình, thề thốt yêu đương suốt ba tháng qua, rồi lại nhìn người phụ nữ đang được anh bảo vệ. Đầu óc Thanh trống rỗng, mọi lời mắng nhiếc chuẩn bị sẵn đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Thanh từng nghĩ mình là người bị phản bội nên mới hùng hổ kéo bạn đến đánh ghen. Nhưng chỉ trong vài phút, cô bỗng trở thành người phụ nữ bị chỉ trích ngay trước cửa nhà người khác. Ảnh minh họa

Sự thật về người đàn ông giàu có khiến Thanh ê chề

“Anh gọi cô ta là vợ? Vậy còn những lời anh nói với tôi thì sao? Anh bảo anh độc thân cơ mà!”, Thanh run giọng hỏi.

Hoan chẳng những không giải thích mà còn quay sang chỉ trích cô: “Cô còn dám hỏi à? Chính cô bám lấy tôi vì tiền, giờ còn đến phá hoại gia đình tôi. Tôi chưa từng hứa sẽ cưới cô. Đừng có làm trò mất mặt nữa!”.

Thanh sững sờ. Người đàn ông từng nói muốn chăm sóc cô cả đời giờ lại phủi sạch mọi lời hứa, biến cô thành kẻ chủ động đeo bám.

Người vợ của Hoan lúc này mới lên tiếng. Cô yêu cầu chồng nói rõ mọi chuyện, bởi những lời Thanh vừa kể khiến cô không thể tiếp tục im lặng.

Trước những câu hỏi dồn dập, Thanh dần hiểu ra sự thật cay đắng: Hoan đã có gia đình từ trước. Anh ta cố tình che giấu thân phận, xây dựng hình ảnh một người đàn ông độc thân giàu có để chinh phục cô.

Điều Thanh không ngờ nhất là sự giàu có ấy cũng chẳng hoàn toàn thuộc về Hoan.

Công việc thuận lợi, xe sang và những khoản tiền anh dùng để tạo vẻ hào nhoáng phần lớn đều đến từ gia đình vợ. Hoan sống dựa vào sự hỗ trợ của nhà vợ nhưng luôn cảm thấy tự ti vì bản thân không có nhiều thành tựu thực sự.

Thay vì nỗ lực khẳng định mình, anh ta lại dùng tiền bạc và vẻ ngoài thành đạt để tìm kiếm cảm giác được ngưỡng mộ từ những phụ nữ khác. Thanh chỉ là một trong những người bị cuốn vào màn kịch ấy.

Những lời hứa mua xe, mua nhà, chu cấp cho bạn gái mà Hoan từng nói hóa ra chỉ là công cụ để anh ta tạo dựng hình tượng. Khi cảm thấy Thanh đã hoàn toàn tin tưởng mình, anh bắt đầu lạnh nhạt, tìm cách rút lui mà không phải chịu trách nhiệm.

Từ người bị phản bội, Thanh bỗng trở thành kẻ thứ ba đáng trách

Khi bị phát hiện, Hoan lập tức đảo ngược câu chuyện, đổ hết lỗi lầm cho Thanh để bảo vệ cuộc hôn nhân và lợi ích của bản thân.

Thanh từng nghĩ mình là người bị phản bội nên mới hùng hổ kéo bạn đến đánh ghen. Nhưng chỉ trong vài phút, cô bỗng trở thành người phụ nữ bị chỉ trích ngay trước cửa nhà người khác, còn kẻ lừa dối mình lại đóng vai người chồng hết lòng bảo vệ vợ.

Hai người bạn đi cùng lặng lẽ hạ điện thoại. Không ai còn biết phải nói gì để giúp Thanh thoát khỏi tình cảnh trớ trêu ấy.

Cô đứng chết lặng, gương mặt nóng bừng vì nhục nhã. Điều khiến Thanh đau đớn không chỉ là việc bị lừa dối, mà còn là nhận ra mình đã quá tin vào vẻ ngoài hào nhoáng và những lời hứa ngọt ngào của một người đàn ông chưa từng thành thật.

Rời khỏi căn nhà ấy, Thanh không quay đầu nhìn lại. Cô chỉ muốn biến mất khỏi thành phố một thời gian, tránh những ánh mắt dò xét và những câu hỏi mà chính cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cuộc đánh ghen mà Thanh tưởng sẽ giúp mình vạch mặt kẻ phản bội cuối cùng lại phơi bày sự nhẹ dạ của chính cô. Còn Hoan, người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho những lời dối trá, vẫn cố tìm cách đẩy mình ra khỏi mọi tội lỗi.

Sau tất cả, Thanh hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải yêu nhầm một người đàn ông đã có vợ, mà là trao niềm tin cho một người chỉ giỏi tạo vỏ bọc và sẵn sàng chà đạp người khác để bảo vệ bản thân.