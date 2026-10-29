'Hùng Hà Giang' đem vũ điệu cao nguyên Đồng Văn đến Báo Quân đội nhân dân

Được biết đến qua những video giới thiệu nét đẹp văn hóa đồng bào bản địa, hấp dẫn hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, hôm nay anh Sùng Mạnh Hùng (Đồng Văn, Tuyên Quang) xuất hiện tại Báo Quân đội nhân dân (QĐND) với tư cách nhân vật được Ban tổ chức mời đến dự và nhận vinh danh. Anh là nhân vật trong tác phẩm “Hùng Hà Giang và "thị trấn khiêu vũ” của nhóm tác giả: Tô Thị Phương Chi - Nguyễn Đức Tính (đoạt giải C Cuộc thi viết).

Anh Sùng Mạnh Hùng chia sẻ tại lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi.

Sùng Mạnh Hùng luôn cảm thấy may mắn, tự hào được sinh ra ở cao nguyên đá Đồng Văn và mong muốn lan tỏa, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây. Anh rất vui khi các video của anh nổi tiếng, trong đó có nhiều du khách quốc tế yêu thích dành cho anh nhiều lời khen và bày tỏ mong muốn được đến quê hương.

Từ những “Đêm giao lưu văn hóa cộng đồng”, được tổ chức mỗi tối tại Phố cổ Đồng Văn với những bạn trẻ yêu thích nhảy múa giao lưu cùng du khách; đến trực tiếp biên đạo, sáng tác các động tác nhảy dân vũ, lấy cảm hứng từ chính hoạt động sinh hoạt hằng ngày của đồng bào Mông; rồi những video lan tỏa trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến với Đồng Văn… Bằng những điều gần gũi, qua chính văn hóa vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên, Sùng Mạnh Hùng đã không chỉ gìn giữ, quảng bá nét đẹp quê hương mà đã biến văn hóa trở thành cầu nối thúc đẩy sự phát triển trên mảnh đất cao nguyên đá.

Chia sẻ tại chương trình, anh Hùng thấy bản thân chưa đủ xứng đáng được đứng trên sân khấu vinh danh của Cuộc thi nhưng sự ghi nhận của Ban tổ chức Cuộc thi chính là niềm động viên, khích lệ lớn cũng như sự quan tâm với anh và những bạn trẻ. "Sau hôm nay, tôi tự nhủ mình sẽ nỗ lực làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, để quê hương mình, đất nước mình ngày càng phát triển hơn", anh Hùng bộc bạch.

Ban tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.