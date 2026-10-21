Hun đúc niềm tin từ những 'mái nhà xanh'

Công an Lâm Đồng hỗ trợ xây nhà cho các gia đình khó khăn.

Những ngày mưa, nước từ mái nhà cũ chảy xuống nền, len qua những chỗ dột khiến mẹ con chị K’Hơm ở thôn Thành Nam, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng phải chật vật tìm chỗ khô ráo để nghỉ ngơi. Căn nhà đã gần 20 năm tuổi, qua bao mùa mưa nắng nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Với người phụ nữ mất chồng vì tai nạn giao thông, một mình nuôi ba người con, ước mơ về một mái nhà vững chãi dường như vẫn nằm ngoài tầm với.

Lực lượng Công an tham gia hỗ trợ xây dựng nhà mới cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc sống của bốn mẹ con chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp hằng tháng và những khoản thu nhập ít ỏi bằng đi làm thuê. Bữa ăn, việc học của các con đã là gánh nặng thường nhật, chuyện tích góp để xây dựng một căn nhà mới càng trở nên xa vời. Thế nhưng, điều tưởng chừng không thể ấy đang dần thành hiện thực khi gia đình chị được lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Nhắc đến sự giúp đỡ đã nhận được, chị K’Hơm không giấu được xúc động. Với chị, niềm vui không chỉ nằm ở việc sắp có một mái nhà kiên cố mà còn ở chỗ những khó khăn của gia đình đã được sẻ chia, những tháng ngày thấp thỏm mỗi khi mưa xuống sẽ dần lùi lại phía sau.

“Nếu để mẹ con tôi tự xoay xở, cả đời cũng chưa chắc dám nghĩ tới sẽ có một ngày gia đình được sinh sống trong căn nhà mới khang trang!..”, chị K’Hơm nghẹn ngào chia sẻ.

Một căn nhà mới có thể chưa làm cuộc sống lập tức hết khó khăn nhưng sẽ giúp bốn mẹ con có nơi ở an toàn, những đứa trẻ có góc học tập ổn định và người mẹ thêm vững lòng để lao động, chăm lo cho tương lai. Đó cũng là giá trị thiết thực mà chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hướng đến, không để những hoàn cảnh khó khăn phải đơn độc trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao CAND trao bảng tượng trưng 2 tỷ đồng cho Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám Đốc Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa.

Thấu hiểu những nhọc nhằn của người dân, thời gian qua, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực huy động nguồn lực xã hội, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Từ ngày 15/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, Công ty Cổ phần NovaGroup cùng các đơn vị triển khai chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, với tổng số 35 căn nhà.

Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xây nhà cho nhân dân.

Trong giai đoạn 1, 14 căn nhà đã được khởi công tại các xã Thuận An, Bảo Lâm 3, Đam Rông 3, Hồng Thái và một số địa bàn khác. Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai những căn còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào sử dụng trước Tết 2027.

Đại úy Trần Phúc Hưng, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, với mong muốn các gia đình sớm có nơi ở ổn định, cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ, không quản ngại khó khăn, mưa nắng. Mỗi căn nhà được xây dựng chính là những “ngôi nhà xanh”, được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng và nhà hảo tâm chung tay xây dựng, trao tặng người nghèo, gia đình chính sách.

“Từ mái ấm ấy, những “mầm xanh” của hy vọng, niềm tin và bình yên tiếp tục được gieo xuống từ cơ sở, để mùa Xuân đến với mọi nhà thêm trọn vẹn, ấm áp yêu thương!..”, Đại úy Trần Phúc Hưng chia sẻ.

Những căn nhà đang dần hình thành.

Theo Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách không chỉ giúp người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tạo nền tảng để họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và chăm lo cho con cái.

Đại tá Trần Quang Trung nhấn mạnh, ý nghĩa của những căn nhà mới còn nằm ở sự gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân. Càng ý nghĩa hơn khi tất cả căn nhà sẽ được hoàn thiện để người dân kịp chuyển vào sinh sống và đón Tết 2027.

“Với mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình, một căn nhà hoàn thành cũng là dịp hiểu sâu sắc hơn những nhọc nhằn của người dân, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đó là phương châm hướng về cơ sở được cụ thể hóa bằng hành động, lấy cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu!..”, Đại tá Trần Quang Trung nhấn mạnh.