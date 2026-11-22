Bồi đắp lý tưởng, giáo dục truyền thống

Từ ngày 18-23/11, Công an tỉnh tổ chức chiếu phim hưởng ứng “Tuần chiếu phim cách mạng” với 5 bộ phim có giá trị tư tưởng, lịch sử sâu sắc. Hoạt động giúp cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về những năm tháng đấu tranh gian khổ, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau hưởng ứng “Tuần chiếu phim cách mạng” chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Trung tá Phạm Trường An, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh, cho biết, hoạt động chiếu phim không chỉ tạo sân chơi văn hoá mà còn giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc bản lĩnh chính trị và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn viên, thanh niên công an cấp xã tích cực xem phim cách mạng.

Tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, Ban Quản lý Khu di tích phối hợp Công ty Kiên Giang Phát tổ chức sinh hoạt mô hình dân vận khéo “Hành trình về địa chỉ đỏ - Lan toả chiến công CM12”. Chương trình kết hợp tìm hiểu lịch sử Chiến công CM12 với hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, chuẩn mực trong đón tiếp và phục vụ khách tham quan.

Buổi sinh hoạt chuyên đề mô hình dân vận khéo “Hành trình về địa chỉ đỏ - Lan toả chiến công CM12” nhân ngày Văn hoá Việt Nam.

“Văn hoá được thể hiện từ lời nói, cử chỉ, thái độ đến tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên tại Khu di tích cần phát huy vai trò gìn giữ giá trị lịch sử, đồng thời xây dựng phong cách phục vụ văn minh, tận tình, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau và truyền thống Công an nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, trình bày ý nghĩa ngày Văn hoá Việt Nam và tôn vinh nét đẹp con người Cà Mau, tại buổi sinh hoạt mô hình dân vận khéo “Hành trình về địa chỉ đỏ - Lan toả chiến công CM12”

Đưa văn hoá vào đời sống cộng đồng

Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, Công an tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hoá Việt Nam do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động, với gần 100 tác phẩm tham gia.

Các tác phẩm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với lịch sử dân tộc và việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tích cực đọc sách, tìm hiểu văn hoá, lịch sử, truyền thống tỉnh Cà Mau và lực lượng Công an nhân dân.

Tại cơ sở, công an các xã, phường lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa ngày Văn hoá Việt Nam trong các buổi họp dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động cộng đồng.

Như tại xã Vĩnh Lợi, Công an xã trao tặng cờ Tổ quốc, vận động các cơ sở tôn giáo treo cờ tại khuôn viên, qua đó lan toả tinh thần yêu nước và đoàn kết trong đồng bào có đạo.

Bà Nguyễn Kim Vân, đại diện Điểm nhóm sinh hoạt Công giáo Châu Hưng, ấp Trà Ban, xã Vĩnh Lợi, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được Công an xã quan tâm trao tặng cờ Tổ quốc. Lá cờ không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phong trào tại địa phương”.

Công an xã Vĩnh Lợi trao tặng cờ Tổ quốc cho Điểm nhóm sinh hoạt Công giáo ấp Trà Ban, xã Vĩnh Lợi nhân ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Từ chiếu phim cách mạng, hành trình về địa chỉ đỏ đến các hoạt động hướng về cộng đồng, Công an tỉnh Cà Mau đang cụ thể hoá việc xây dựng văn hoá trong lực lượng bằng những việc làm thiết thực.

Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác, lấy tinh thần trách nhiệm và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo; xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân, vì Nhân dân phục vụ./.