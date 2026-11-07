'HUMAN-made, AI-gen' đưa AI lên vị trí host podcast

'HUMAN-made, AI-gen' mở cuộc đối thoại giữa người và AI Video podcast "HUMAN-made, AI-gen" của Tri Thức - Znews, với sự đồng hành của CapCut, ghi lại những cuộc đối thoại về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và bản sắc con người.

HUMAN-made, AI-gen là series video podcast (vodcast) do Tri Thức - Znews sản xuất, với sự đồng hành của đối tác công nghệ CapCut. Series ghi lại các cuộc đối thoại giữa con người và trí tuệ nhân tạo, nơi những góc nhìn khác biệt va chạm, những định kiến được thử thách, những câu hỏi khó về công nghệ, bản sắc và tương lai được đặt ra. Từ đó, HUMAN-made, AI-gen mở ra không gian để con người và máy móc cùng chất vấn, phản biện, rồi soi chiếu lẫn nhau.

Tên gọi HUMAN-made, AI-gen được cấu thành từ hai vế, thể hiện mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên công nghệ.

Trong đó, "HUMAN-made" có nghĩa là do con người thực hiện, nhấn mạnh vai trò của con người trong việc hình thành ý tưởng, sáng tạo và tạo ra giá trị. Còn "AI-gen" là sự kết hợp của hai lớp nghĩa: generation (thế hệ) và generate (tạo sinh), gợi đến một thế hệ trưởng thành cùng trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của công nghệ AI tạo sinh. Đặt cạnh nhau, hai vế tạo nên một đối thoại về con người và máy móc: khi AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động sáng tạo, điều gì vẫn làm nên dấu ấn riêng của con người?

Trong series, AI trực tiếp đảm nhận vai trò host, tham gia dẫn dắt các cuộc trò chuyện bằng giọng nói. Thay vì xây dựng một nhân vật AI với tính cách hay quan điểm riêng, ekip lựa chọn cách tiếp cận thông qua những cuộc hội thoại tự nhiên, dựa trên kịch bản câu hỏi được chuẩn bị trước. Ở khâu hậu kỳ, ekip ứng dụng các công cụ AI thuộc bộ giải pháp tích hợp trên nền tảng CapCut vào nhiều công đoạn xử lý hình ảnh, trong đó có hiệu ứng hình ảnh (VFX).

Theo đối tác công nghệ CapCut, Tri Thức - Znews là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện video podcast ứng dụng các công cụ này.

Mùa đầu tiên gồm 4 tập, thời lượng 20-30 phút mỗi tập. Bốn khách mời đến từ những lĩnh vực khác nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong sáng tạo phim ảnh, sản xuất video và phát triển nội dung.

Mở đầu series là cuộc trò chuyện với Nguyễn Thế Vinh, cựu kỹ sư cơ khí chuyển sang lĩnh vực làm phim du lịch, hiện hoạt động như một nhà làm phim AI kiêm nhà sáng tạo nội dung (content creator). Khách mời đề cập đến cách AI hỗ trợ quá trình sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tư duy chuyên môn, góc máy và dấu ấn điện ảnh cá nhân. Theo Thế Vinh, công nghệ có thể tạo ra nhiều thay đổi trong quy trình sản xuất, nhưng cảm xúc và ý tưởng vẫn cần được quyết định bởi con người.

Tập 2 và tập 3 mở rộng góc nhìn sang mô hình sản xuất chuyên nghiệp. Đại diện YOUAI Studio (TP.HCM), gồm hai nhà đồng sáng lập Nguyễn Đắc Hiệp và Nguyễn Tuấn Vĩ, chia sẻ về việc ứng dụng AI vào phim ngắn, micro-drama và sản phẩm thương mại. Cả hai đề cao vai trò của tư duy biên kịch và kịch bản do con người xây dựng, xem đây là nền tảng quyết định chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, Mạnh Hồ và Anh Tuấn, hai nhà đồng sáng lập AZF Studio (Hà Nội), bàn về mô hình production house ứng dụng AI. Câu chuyện tập trung vào cách tổ chức một studio chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu pháp lý trong hợp tác doanh nghiệp (B2B), đồng thời phát huy năng lực nhân sự. Theo hai khách mời, việc sử dụng công nghệ không đồng nghĩa giao toàn bộ quyền quyết định sáng tạo cho máy móc.

Khép lại mùa đầu tiên, content creator Tuấn Ang chia sẻ về việc đưa AI vào sáng tạo nội dung, từ lifestyle, beauty, photography đến travel và visual storytelling. Khách mời cho rằng gu thẩm mỹ và ý tưởng gốc là yếu tố tạo nên sự khác biệt, trong khi AI có thể hỗ trợ tối ưu quy trình VFX, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và giúp việc sản xuất video trở nên dễ tiếp cận hơn.

Thông qua 4 cuộc đối thoại, HUMAN-made, AI-gen tập trung khai thác những thay đổi trong hoạt động sáng tạo khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Trong đó, công nghệ được nhìn nhận như công cụ hỗ trợ, còn con người vẫn giữ vai trò chủ đạo từ khâu hình thành ý tưởng, sản xuất, biên tập đến phân phối nội dung.

Series video podcast HUMAN-made, AI-gen sẽ được phát hành trên Tri Thức - Znews và các nền tảng mạng xã hội.