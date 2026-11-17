Ghi nhận nỗ lực học tập, nghiên cứu

Ngày 17/11, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2026 cho các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp thuộc các ngành đào tạo của trường. Lễ tốt nghiệp đợt này diễn ra trong ba ngày, từ 17-19/11/2026, vinh danh 2.299 học viên, sinh viên. Trong đó, có 1 tân tiến sĩ, 68 tân thạc sĩ và 2.230 tân kỹ sư, cử nhân. Đáng chú ý, có 14 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa ngành hệ kỹ sư và 5 sinh viên tốt nghiệp sớm tiến độ, gồm 2 kỹ sư và 3 cử nhân.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT).

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUIT, gửi lời chúc mừng đến 2.230 tân kỹ sư, cử nhân; đồng thời biểu dương những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Theo Hiệu trưởng nhà trường, toàn khóa có 464 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi, chiếm 20,82%. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực học tập của sinh viên và chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn của nhà trường.

Hiệu trưởng HUIT cũng dành lời chúc mừng đến 1 tân tiến sĩ và 68 tân thạc sĩ. Đây là những học viên đã trải qua quá trình học tập, nghiên cứu chuyên sâu, vượt qua các yêu cầu của chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn, luận án. Thành quả này góp phần nâng cao năng lực học thuật, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) trao bằng Tiến sĩ cho học viên Trần Chí Hải tại buổi lễ.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn nhấn mạnh, lễ tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc của việc học mà mở ra một chặng đường mới. Sau khi rời giảng đường, các tân khoa sẽ bước vào môi trường làm việc với nhiều cơ hội và thách thức, trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ.

Trước những thay đổi đó, Hiệu trưởng HUIT gửi gắm ba thông điệp đến các tân khoa. Trước hết, mỗi người cần duy trì tinh thần học tập suốt đời, chủ động cập nhật kiến thức, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng thích ứng. Những kiến thức tích lũy tại giảng đường là nền tảng để tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và xã hội.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng HUIT trao bằng Thạc sĩ cho các học viên.

Thứ hai, các tân kỹ sư, cử nhân cần phát huy bản lĩnh thực học, thực làm và tinh thần đổi mới sáng tạo. Người học cần vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tư duy khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, cộng đồng. Đồng thời, mỗi người cần sẵn sàng đón nhận khó khăn, xem những vấp ngã và thất bại ban đầu là kinh nghiệm để trưởng thành.

Thông điệp thứ ba được Hiệu trưởng nhấn mạnh là giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, sống tử tế và biết ơn. Theo đó, năng lực chuyên môn cần đi cùng nhân cách, trách nhiệm xã hội, sự tôn trọng sự thật và ý thức thượng tôn pháp luật. Dù đảm nhận vị trí công việc nào, mỗi người cần làm việc bằng tinh thần trách nhiệm và biết sẻ chia với cộng đồng.

Đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tiễn

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, HUIT kiên định với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng HUIT trao bằng Thạc sĩ cho các học viên tại buổi lễ.

Nhà trường xác định triết lý giáo dục “Học tập chủ động, làm việc sáng tạo, sống có trách nhiệm” là định hướng trong hoạt động đào tạo. Theo đó, quá trình học tập hướng đến trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm, giúp người học thích ứng với môi trường làm việc.

Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 đánh dấu chặng đường học tập của 2.299 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân. Đây cũng là thời điểm các tân khoa bắt đầu hành trình nghề nghiệp, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy để tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và đóng góp cho doanh nghiệp, xã hội.

Trước đó, từ ngày 20-24/4/2026, HUIT đã tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026, vinh danh 3.000 tân thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân.