Từ ngày 17 đến 19/11/2026, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 cho 2.299 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân. Với 464 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi, 14 thủ khoa ngành hệ kỹ sư cùng 5 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo trước thời hạn, buổi lễ ghi dấu những thành quả đáng tự hào trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhà trường. Đặc biệt, HUIT dành gần 800 triệu đồng để khen thưởng, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực học tập, nghiên cứu xuất sắc của người học.

Trong đợt tốt nghiệp lần này, HUIT công nhận tốt nghiệp cho 2.299 người học, gồm 1 tân tiến sĩ, 68 tân thạc sĩ và 2.230 tân kỹ sư, cử nhân. Đây là thành quả của quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện bền bỉ, đồng thời tiếp tục khẳng định những nỗ lực của Nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng với nhu cầu xã hội.

Đáng chú ý, trong số 2.230 sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, có 464 sinh viên đạt loại Xuất sắc và Giỏi, chiếm 20,82%. Đặc biệt, 14 sinh viên xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa ngành tốt nghiệp hệ kỹ sư, trở thành những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí phấn đấu và khát vọng chinh phục tri thức.

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ tốt nghiệp chúc mừng và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa đến 2.299 tân khoa HUIT

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào trước những thành quả mà các tân khoa đạt được, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các gia đình, quý thầy cô và những người đã đồng hành cùng người học trong suốt chặng đường vừa qua. Đặc biệt, thầy gửi gắm ba thông điệp đến các tân khoa: "Giữ vững tinh thần học tập suốt đời; phát huy bản lĩnh thực học, thực làm và tinh thần đổi mới sáng tạo; sống tử tế, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và lòng biết ơn".

Hiệu trưởng cũng khẳng định rằng, dù sau này làm việc ở bất cứ lĩnh vực hay địa phương nào, các tân khoa vẫn luôn là một phần của đại gia đình HUIT. Nhà trường sẽ luôn chào đón các thế hệ cựu người học trở về, tiếp tục kết nối, sẻ chia kinh nghiệm và đồng hành cùng những thế hệ sinh viên tiếp theo.

Một điểm nhấn khác của lễ tốt nghiệp đợt 2 là 5 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo trước thời hạn, gồm 2 tân kỹ sư và 3 tân cử nhân. Trong đó, tân kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng, ngành Công nghệ thông tin và tân kỹ sư Lê Thanh Hiếu, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học đều tốt nghiệp loại Xuất sắc. Ba tân cử nhân ngành Luật kinh tế gồm Nguyễn Ngọc Tường Vy tốt nghiệp loại Xuất sắc; Phùng Hoàng Phúc và Huỳnh Ngọc Minh Thư tốt nghiệp loại Giỏi.

Những thành tích này cho thấy khả năng chủ động xây dựng lộ trình học tập, tinh thần tự học và quyết tâm chinh phục mục tiêu của sinh viên HUIT. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho triết lý giáo dục “Học tập chủ động, làm việc sáng tạo, sống có trách nhiệm” mà Nhà trường luôn kiên định theo đuổi.

Để biểu dương những thành tích nổi bật tại buổi lễ tốt nghiệp, Nhà trường dành gần 800 triệu đồng khen thưởng cho người học trong đợt tốt nghiệp này. Hoạt động khen thưởng thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực vượt bậc, đồng thời tạo động lực để các thế hệ sinh viên tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực và khẳng định bản thân.

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp và vinh danh tân tiến sĩ Trần Chí Hải, ngành Công nghệ thực phẩm.

Bên cạnh những thành tích nổi bật ở bậc đại học, Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 còn ghi dấu thành quả đào tạo sau đại học của HUIT với 1 tân tiến sĩ và 68 tân thạc sĩ. Đặc biệt, tân tiến sĩ Trần Chí Hải, ngành Công nghệ thực phẩm, được Nhà trường trang trọng vinh danh và trao bằng tốt nghiệp. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trực tiếp trao bằng, giấy khen và phần thưởng cho tân tiến sĩ. Chương trình cũng dành thời gian tri ân tập thể các nhà khoa học đã tận tâm hướng dẫn, đồng hành cùng nghiên cứu sinh trong suốt hành trình nghiên cứu, trong đó có NGƯT.PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh.

Đối với 68 tân thạc sĩ, tấm bằng tốt nghiệp là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực vượt qua những áp lực từ công việc, cuộc sống và yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu. Thành quả ấy góp phần củng cố uy tín học thuật, khẳng định vai trò của HUIT trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội.

Tân cử nhân Phùng Hoàng Phúc, ngành Luật kinh tế, đại diện các tân khoa gửi lời tri ân sâu sắc đến Nhà trường, quý thầy cô và gia đình.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của buổi lễ tốt nghiệp là phần phát biểu cảm tưởng và tri ân của tân cử nhân Phùng Hoàng Phúc, ngành Luật kinh tế, đại diện cho các học viên và sinh viên tốt nghiệp. Những tình cảm dành cho Nhà trường, thầy cô và gia đình được gửi gắm qua nghi thức tặng hoa tri ân lãnh đạo Nhà trường, thay lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã đồng hành, dìu dắt và tiếp thêm động lực cho các tân khoa trong suốt hành trình học tập.

Sau những năm tháng gắn bó với giảng đường, thư viện, phòng thực hành và các hoạt động sinh viên, mỗi tân khoa mang theo những kỷ niệm thanh xuân cùng hành trang kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm quý giá. Khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp vì thế trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, khi niềm vui thành công hòa cùng sự xúc động của ngày chia tay.

Từ mái trường HUIT, 2.299 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân chính thức bước vào một hành trình mới, mang theo tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng những giá trị được bồi đắp trong suốt những năm tháng học tập sẽ là hành trang để các tân khoa tự tin khẳng định năng lực, viết tiếp câu chuyện thành công và lan tỏa niềm tự hào HUIT trên mọi chặng đường.