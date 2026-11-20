Ngày 20/11, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Trường Đại học Công Thương TP.HCM tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương (Industrial and Trade Intellectual Property Development Center – ITIPDC).

Sự kiện không chỉ là dấu mốc trong quá trình phát triển của Nhà trường mà còn thể hiện định hướng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn, từng bước đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến doanh nghiệp và thị trường.

NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm cho PGS.TS. Hồ Văn Khương.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa của việc hình thành một đầu mối chuyên môn về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học. Việc đưa Trung tâm vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để các công trình nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ của giảng viên, nhà khoa học và sinh viên được bảo hộ, quản lý và khai thác hiệu quả, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại lễ khai trương

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã có phần phát biểu, làm nổi bật vai trò của sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thương mại hóa kết quả sáng tạo. Sự hiện diện của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành tại sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, mở ra triển vọng tăng cường kết nối chuyên môn, nâng cao năng lực bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại HUIT.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình là nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương. Nghi thức đánh dấu việc chính thức đưa Trung tâm vào hoạt động, mở đầu hành trình phát triển một đơn vị chuyên môn có vai trò kết nối giữa tri thức khoa học, hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thị trường công nghệ. Đây cũng là dấu mốc khẳng định định hướng của HUIT trong việc nâng cao giá trị ứng dụng của các công trình nghiên cứu, từng bước đưa những thành quả sáng tạo phục vụ thiết thực cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Nhà trường và đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai trương

Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương được thành lập theo Quyết định số 3969/QĐ-DCT ngày 12/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP.HCM, là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Nhà trường, thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn và tổ chức các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo hộ, khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Với định hướng hoạt động toàn diện, Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương tập trung hỗ trợ giảng viên, nhà khoa học, sinh viên và các tổ chức trong việc nhận diện, đăng ký bảo hộ, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ. Đồng thời, Trung tâm đẩy mạnh tư vấn, đánh giá và định giá công nghệ, kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các giải pháp sáng tạo đến gần hơn với thực tiễn sản xuất và đời sống.

Bên cạnh phục vụ hoạt động nghiên cứu của Nhà trường, Trung tâm còn mở rộng dịch vụ sở hữu trí tuệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương, đặc biệt trong việc bảo hộ và phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và giải pháp công nghệ có tiềm năng ứng dụng. Qua đó, HUIT tiếp tục khẳng định vai trò kết nối tri thức với thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, với vai trò thành viên Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) của Cục Sở hữu trí tuệ, HUIT có thêm nền tảng để phát triển các hoạt động tra cứu sáng chế, đào tạo, tập huấn và hợp tác chuyên môn về sở hữu trí tuệ. Sự ra đời của Trung tâm cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm của Nhà trường trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đưa những thành quả nghiên cứu phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội

Với nền tảng đào tạo đa ngành, thế mạnh nghiên cứu khoa học và định hướng tăng cường hợp tác doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ Công Thương được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa tri thức và thị trường, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao giá trị tài sản trí tuệ và tạo ra những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội.