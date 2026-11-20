Trường Đại học Công Thương TPHCM khai trương Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ Công Thương. Ảnh: NTCC.

Ngày 20/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) khai trương Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ Công Thương.

Trung tâm là đơn vị đầu mối tư vấn, hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu của giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp ngành Công Thương. Trung tâm do PGS.TS. Hồ Văn Khương làm Giám đốc.

Theo PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò của giáo dục đại học trong tạo lập tri thức và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Tài sản trí tuệ không chỉ là thành quả học thuật mà còn là nguồn lực thúc đẩy giá trị kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và ngành Công Thương.

Là trường đại học định hướng ứng dụng, trực thuộc Bộ Công Thương, HUIT xác định nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết quả được bảo hộ, chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất, đời sống.

Xuất phát từ yêu cầu đó, tháng 9/2026, Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ Công Thương.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ Công Thương. Ảnh: NTCC.

Trung tâm đã được ghi nhận là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, mã số đại diện HCM-020, với phạm vi hoạt động gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh và bí mật kinh doanh.

Đây là tổ chức đầu tiên trực thuộc trường đại học ở khu vực phía Nam có thể thực hiện hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, đồng thời là một trong hai tổ chức trực thuộc trường đại học tại Việt Nam có chức năng này.

PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh cho biết, nhà trường sẽ tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực và nhân lực để Trung tâm hoạt động hiệu quả; đồng thời đề nghị các khoa, viện, phòng, trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động phối hợp, đồng hành trong quá trình triển khai hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ Công Thương

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đề nghị trung tâm chú trọng ba định hướng.

Trước hết, đưa hoạt động sở hữu trí tuệ vào quá trình nghiên cứu khoa học ngay từ đầu, giúp nhà nghiên cứu biết cách tra cứu thông tin sáng chế, nhận diện kết quả có khả năng bảo hộ và lựa chọn chiến lược bảo hộ phù hợp.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần chú trọng chất lượng và khả năng khai thác tài sản trí tuệ. Số lượng văn bằng bảo hộ là một chỉ tiêu quan trọng, song hiệu quả cuối cùng cần được đánh giá thông qua khả năng ứng dụng, chuyển giao và tạo ra giá trị từ kết quả nghiên cứu.

Đồng thời, phát huy vai trò đầu mối sở hữu trí tuệ trong Nhà trường, từng bước mở rộng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương, góp phần kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu của thị trường.

Kiên định triết lý giáo dục khai phóng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Trước đó, Trường Đại học Công Thương TPHCM tổ chức chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong diễn văn tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, nhìn lại chặng đường hơn bốn thập kỷ hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy đến quá trình từng bước khẳng định vị thế của trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, những thành quả nhà trường đạt được hôm nay là kết tinh từ truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hiệu trưởng bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo đã định hướng, dẫn dắt nhà trường qua các giai đoạn phát triển; đội ngũ giảng viên tận tụy với sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền trao tri thức, nhân cách cho người học.

Ông cũng ghi nhận những đóng góp của toàn thể viên chức, người lao động ở các vị trí công tác với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương và giàu sức sống.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn cho biết, trong tương lai, Trường Đại học Công Thương TPHCM kiên định theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng, hướng đến giải phóng tư duy khỏi những khuôn mẫu, phát triển năng lực phản biện độc lập, tư duy liên ngành và đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn, phục vụ cộng đồng.

Công bố và trao các quyết định khen thưởng viên chức, giảng viên nhà trường dịp kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Song song với đó, nhà trường xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ là nền tảng quan trọng khẳng định chất lượng, uy tín học thuật.

Trường sẽ tiếp tục đầu tư cho các nhóm nghiên cứu mạnh, hoàn thiện cơ chế khuyến khích công bố khoa học quốc tế, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước, hướng đến nâng cao giá trị khoa học và khả năng ứng dụng của các công trình nghiên cứu.