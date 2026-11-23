Ngày 23-11, theo thông tin từ UBND TP Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tăng cường kiểm soát hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sản phẩm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá sự kiện văn hóa, xã hội.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế, việc ứng dụng AI trong thiết kế, tạo hình ảnh góp phần đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Tuy nhiên, công nghệ này cũng tiềm ẩn nguy cơ tạo ra những chi tiết thiếu chính xác, sai lệch so với thực tế, nhất là đối với di tích lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc, nhân vật lịch sử, trang phục, biểu tượng và các yếu tố văn hóa truyền thống.

Để bảo đảm tính chính xác, phù hợp của các sản phẩm tuyên truyền, Sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ nội dung, hình ảnh có ứng dụng AI; tổ chức kiểm tra, duyệt kỹ trước khi in ấn, lắp đặt, đăng tải, trình chiếu hoặc phổ biến đến công chúng. Đặc biệt, không sử dụng trực tiếp sản phẩm do AI tạo ra khi chưa được rà soát, kiểm chứng và chỉnh sửa phù hợp.

Sản phẩm tuyên truyền ở Huế nhưng hình ảnh di tích không phải của địa phương này.

Đối với hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và các địa danh cụ thể, Sở đề nghị ưu tiên sử dụng ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm quyền sử dụng. Trường hợp ứng dụng AI để xử lý, bổ trợ thiết kế phải đối chiếu với hình ảnh, tư liệu chính xác; không làm biến dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi các chi tiết đặc trưng, gây sai lệch về kiến trúc, cảnh quan, giá trị lịch sử, văn hóa và nhận diện địa điểm.

Các yếu tố liên quan đến lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục và trang phục truyền thống cũng phải được rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp với nội dung, bối cảnh và đối tượng tuyên truyền.

Đáng chú ý, những sản phẩm thể hiện Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, chân dung lãnh tụ và các biểu tượng chính trị phải được kiểm tra về tính chính xác, trang trọng. Chữ viết, khẩu hiệu, tên sự kiện, thời gian, địa điểm và các thông tin xuất hiện trên sản phẩm cũng cần được kiểm tra, tránh lỗi phát sinh trong quá trình tạo hình ảnh bằng AI.

Đối với trường hợp thuê đơn vị bên ngoài thiết kế, sản xuất sản phẩm tuyên truyền, cơ quan chủ trì cần xác định rõ yêu cầu về tính chính xác của nội dung, hình ảnh và trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa. Cơ quan, đơn vị chủ trì phải chịu trách nhiệm duyệt sản phẩm trước khi sử dụng. Những nội dung chưa đủ cơ sở xác định tính chính xác cần được lấy ý kiến cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị quản lý di tích, địa điểm liên quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát những sản phẩm tuyên truyền đang sử dụng, đã đăng tải hoặc chuẩn bị phát hành. Nếu phát hiện hình ảnh sai lệch, không phù hợp, phải kịp thời dừng sử dụng, thu hồi, gỡ bỏ hoặc thay thế, chỉnh sửa; không tiếp tục phát hành, phổ biến khi chưa khắc phục.