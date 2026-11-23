Banner quảng cáo có hình ảnh di tích cổng Ngọ Môn và lầu Ngũ Phụng (Đại Nội Huế) do AI thiết kế sai lệch với kiến trúc di tích. Ảnh: CTV

Ngày 23.11, Sở VHTTDL TP. Huế cho biết vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và các xã, phường kiểm soát nội dung, hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tuyên truyền.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế, tạo hình ảnh góp phần đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, hình ảnh do AI tạo ra có thể xuất hiện những chi tiết thiếu chính xác, sai lệch so với thực tế, nhất là đối với di tích lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc, nhân vật lịch sử, trang phục, biểu tượng và các yếu tố văn hóa truyền thống.

Sở VHTTDL TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm soát chặt chẽ nội dung, hình ảnh có ứng dụng AI trong quá trình xây dựng các sản phẩm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá sự kiện văn hóa, xã hội.

Tổ chức kiểm tra, duyệt kỹ trước khi in ấn, lắp đặt, đăng tải, trình chiếu hoặc phổ biến đến công chúng; không sử dụng trực tiếp sản phẩm do AI tạo ra khi chưa được rà soát, kiểm chứng và chỉnh sửa phù hợp.

Di tích Ngọ Môn Huế trong thực tế. Ảnh: Hoàng Lê

Đối với hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và các địa danh cụ thể, ưu tiên sử dụng ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm quyền sử dụng.

Trường hợp ứng dụng AI để xử lý, bổ trợ thiết kế phải đối chiếu với hình ảnh, tư liệu chính xác; không làm biến dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi các chi tiết đặc trưng, gây sai lệch về kiến trúc, cảnh quan, giá trị lịch sử, văn hóa và nhận diện địa điểm.

Đề nghị các đơn vị soát kỹ các yếu tố liên quan đến lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, trang phục truyền thống; bảo đảm hình ảnh phù hợp với nội dung, bối cảnh và đối tượng tuyên truyền; đặc biệt kiểm tra tính chính xác, trang trọng khi thể hiện Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, chân dung lãnh tụ và các biểu tượng chính trị…

Khi thuê đơn vị thiết kế, sản xuất sản phẩm tuyên truyền, cần xác định rõ yêu cầu về tính chính xác của nội dung, hình ảnh và trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa. Cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm duyệt sản phẩm trước khi sử dụng; đối với nội dung chưa đủ cơ sở xác định tính chính xác, cần lấy ý kiến cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị quản lý di tích, địa điểm có liên quan.

Sở VHTTDL TP. Huế đề nghị các đơn vị rà soát các sản phẩm tuyên truyền đang sử dụng, đã đăng tải hoặc chuẩn bị phát hành; nếu phát hiện hình ảnh sai lệch, không phù hợp thì kịp thời dừng sử dụng, thu hồi, gỡ bỏ hoặc thay thế, chỉnh sửa.

Mới đây, một đơn vị viễn thông có địa chỉ tại đường Đống Đa (phường Thuận Hóa, TP. Huế) đã sử dụng AI thiết kế để quảng cáo dịch vụ, trong đó banner có hình ảnh cổng Ngọ Môn và lầu Ngũ Phụng - Đại Nội Huế, cầu Trường Tiền và tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ.

Tuy nhiên, trong hình ảnh di tích Ngọ Môn và lầu Ngũ Phụng bị thiết kế sai so với hình ảnh kiến trúc, số cửa ra vào so với thực tế. Tháp Phước Duyên thì có đến 8 tầng trong khi chỉ cao 7 tầng; cầu Trường Tiền lại nhiều hơn 12 nhịp…

Sự việc đã được chia sẻ trên mạng xã hội và Sở VHTTDL cũng có yêu cầu đơn vị viễn thông tháo dỡ banner nói trên.