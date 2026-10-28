Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 28/10 đến 6/11, trên địa bàn thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, một số nơi có thể vượt 400mm.

Huế yêu cầu điều tiết 2 hồ thủy điện, đề phòng mưa lớn kéo dài. (Ảnh minh họa)

Yêu cầu điều tiết 2 hồ thủy điện

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động điều tiết hồ chứa, không để lưu lượng xả tăng đột ngột.

Cụ thể, đối với hồ thủy điện A Lưới, chủ đầu tư tổ chức vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, lưu lượng có thể đạt 400m³/s, bắt đầu từ 11h ngày 31/10. Đối với hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1), lưu lượng qua tràn được điều tiết tăng dần, có thể đạt 300m³/s, bắt đầu từ 12h cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo kế hoạch vận hành đến người dân khu vực hạ du và chính quyền các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ ngập trong lòng hồ A Lin 3 và A Lưới, để chủ động triển khai phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế phát đi cảnh báo về nguy cơ gió mạnh trên biển, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá...

Chủ động ứng phó nguy cơ thiên tai

Cùng với yêu cầu điều tiết các hồ thủy điện, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế phát đi cảnh báo về nguy cơ gió mạnh trên biển, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá trong những ngày tới.

Ban Chỉ huy đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó; tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đối với khu vực ven biển, đầm phá, lực lượng chức năng cần tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi được yêu cầu rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Đồng thời, bố trí biển cảnh báo, rào chắn tại những khu vực nguy hiểm, chủ động phòng ngừa tai nạn, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng người dân và công nhân.

Đối với các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Ban Chỉ huy yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước hồ; chủ động vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó từ sớm, từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và điều kiện cần thiết, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.