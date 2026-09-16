Huế yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 17h ngày 18/9

Sách giáo khoa tại TP Huế sẽ được cung ứng đầy đủ, chậm nhất hết ngày 18/9

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, vừa ký Công văn số 5308/SGDĐT-VP gửi các cơ sở giáo dục về việc bảo đảm sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Theo đó, các trường phải rà soát số lượng học sinh còn thiếu sách giáo khoa và những trường hợp có nhu cầu mua sách. Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường thông báo cụ thể cho học sinh, phụ huynh về địa chỉ và phương thức liên hệ mua sách.

Đối với các trường ở khu vực trung tâm thành phố, hiệu trưởng được yêu cầu chủ động thống kê, tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa, làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) để thống nhất phương thức cung ứng sách đến trường.

Với học sinh thuộc diện được hỗ trợ sách miễn phí, các trường lập danh sách gửi Sở GD&ĐT và NXBGDVN trước 10h ngày 16/9 để thực hiện cung ứng theo phương thức "cung ứng trước, thanh toán sau". Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, bảo đảm không xảy ra tình trạng đăng ký thừa, thiếu hoặc sai đối tượng.

Mốc thời gian hoàn thành việc cung ứng đủ sách giáo khoa cho tất cả học sinh được Sở GD&ĐT TP Huế ấn định trước 17h ngày 18/9/2026.

Nhiều phụ huynh đi tìm mua sách giáo khoa cho con trong chiều 16/9

Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi TP Huế điều chỉnh phương thức thực hiện chủ trương hỗ trợ sách giáo khoa, theo hướng tập trung nguồn lực cho những học sinh thực sự cần hỗ trợ, hạn chế nguy cơ lãng phí ngân sách.

TP Huế dự kiến chi khoảng 5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp để mua sách giáo khoa cấp phát miễn phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở khu vực miền núi. Khi Bộ GD&ĐT có thông tin chính thức về lộ trình sửa đổi chương trình và sách giáo khoa, thành phố sẽ xác định lại nhu cầu để bố trí nguồn lực đầu tư ổn định, lâu dài.

* Trước đó, chiều 15/9, Sở GD&ĐT TP Huế tổ chức các cuộc họp trực tuyến với hiệu trưởng các trường ở 3 cấp học và giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn nhằm cập nhật tình hình cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa cho năm học mới.

Qua rà soát, đến thời điểm làm việc với Bộ GD&ĐT chiều 14/9, số sách còn thiếu tại TP Huế đã giảm đáng kể. Toàn thành phố còn khoảng 23.000 bộ sách thiếu trên tổng số hơn 234.000 học sinh phổ thông, giảm hơn một nửa so với khoảng 53.000 bộ được xác định thiếu trước đó 3 ngày.

Trong những ngày qua, các nhà xuất bản đã phối hợp với ngành giáo dục, liên tục đưa sách về các quầy sách và điểm phát hành trên địa bàn TP Huế.

Việc đặt thời hạn hoàn tất cung ứng trước 17h ngày 18/9 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu sách cục bộ, bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ việc học tập trong năm học 2026-2027.