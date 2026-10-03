Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo từ ngày 5-11/10, trên địa bàn TP Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 2/10 - 11/10 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

TP Huế yêu cầu các thủy điện chủ động điều tiết nước để ứng phó với mưa lớn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu và thông báo hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đến 600m3/giây, thời gian vận hành lúc 13h ngày 6/10.

Tại Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3-A Lin B1) vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 400m3/s, thời gian vận hành lúc 19h ngày 5/10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trường Phú, khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ A Lin 3, A Lưới.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch ra thông báo, bắt đầu điều tiết hồ Tả Trạch lúc 10h ngày 4/10, với tổng lưu lượng xả từ 190 - 230m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công.

Cùng với đó, yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền, thực hiện nghiêm túc lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, ngày 22/9 vừa qua. Ngày 22/9, để chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 500m3/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 182m3/s).

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ra công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Cụ thể, yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Qua đó, có phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.