Huế xử phạt thêm 4 người tung tin sai sự thật về hiệu trưởng xin từ chức

Công an TP Huế làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện và mời làm việc thêm 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức.

Các trường hợp gồm: H.T.N.H (SN 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (SN 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú tại phường An Cựu).

Trước đó, chiều 13/11, Phòng An ninh mạng đã làm việc với 5 trường hợp có hành vi lợi dụng vụ việc trên để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp mới được mời làm việc đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Công an TP Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định của pháp luật.