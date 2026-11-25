Cơ quan công an làm việc với ông N.V.S - quản trị viên nhóm "Garage Sale in Huế". Ảnh: Phòng An ninh mạng CA Huế

Ngày 25.11, Phòng An ninh mạng - Công an TP. Huế cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) - là quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook “Garage Sale in Huế”.

Ông S. bị xử phạt do buông lỏng kiểm duyệt, không kịp thời ngăn chặn và gỡ bỏ video có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan đến vụ việc bắt ghen trên xe ô tô VF3 gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trên xe ô tô VF3. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng - Công an TP. Huế phát hiện tại nhóm facebook “Garage Sale in Huế”, tài khoản “Mỹ Thuận Lê” đã đăng tải đoạn video có thời lượng 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm.

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, đồi trụy, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và làm việc với ông N.V.S., là quản trị viên chính của nhóm facebook “Garage Sale in Huế”.

Tại cơ quan công an, ông S. thừa nhận việc buông lỏng kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý, điều hành là hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh mạng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.S. theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19.8.2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, kênh, hội, nhóm cần nắm rõ trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải mà còn gắn liền với vai trò của người quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt, để xuất hiện nội dung vi phạm pháp luật trong các trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý.

Các quản trị viên, kiểm duyệt viên cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tăng cường kiểm duyệt nội dung bài viết, bình luận của thành viên đăng tải trên trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý, chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ nội dung vi phạm pháp luật để giữ gìn môi trường mạng an ninh, an toàn.

Trước đó, đầu tháng 11.2026, Phòng An ninh mạng - Công an TP. Huế cũng đã làm việc và xử 2 chủ tài khoản facebook vì đăng tải hình ảnh nhạy cảm liên quan đến vụ việc bắt ghen trên xe ô tô VF3.