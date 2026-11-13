Huế: Xử phạt hơn 62 triệu đồng với 5 trường hợp đăng thông tin sai sự thật

Ngày 13/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã phát hiện, xác minh và tiến hành làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Xử phạt hơn 62 triệu đồng đối với 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo đó, các trường hợp H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An); N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Theo Công an TP Huế, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Qua đó, các nội dung có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, các đối tượng đã nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Căn cứ điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm về bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cảnh báo, không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều là thông tin chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân khi chưa có đủ căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là pháp luật hình sự.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Không lợi dụng các vụ việc đang được xã hội quan tâm để câu tương tác, quảng cáo hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế đề nghị công an vào cuộc xử lý thông tin sai sự thật Ngày 13/11, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế vừa có văn bản gửi Ban giám đốc Công an thành phố đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế đề nghị công an vào cuộc xử lý thông tin sai sự thật.

Theo văn bản, thời gian gần đây xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Tân. Các thông tin này bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11. Qua rà soát, kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế khẳng định những thông tin nêu trên không đúng sự thật. Việc lan truyền thông tin đã xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân giám đốc sở, ảnh hưởng hình ảnh, uy tín ngành giáo dục thành phố, gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công an TP Huế xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị phối hợp các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cũng cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý.