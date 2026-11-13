Huế: Xử phạt 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Năm người chia sẻ, lan truyền thông tin thất thiệt đã bị xử phạt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các trường hợp bị xử phạt gồm: H.T.N.N (sinh năm 1999, trú phường An Cựu); N.T.T.B (sinh năm 1997, trú phường Kim Long); Đ.T.K.L (sinh năm 2003, trú phường Thủy Xuân); N.P.T (sinh năm 2009, trú xã Hương An) và N.T.T.U (sinh năm 1998, trú phường Phú Xuân).

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức, các tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, suy diễn, bịa đặt và gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với các hành vi vi phạm pháp luật như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Một số tài khoản còn cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân nhằm thu hút tương tác, phục vụ kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội.

Qua làm việc, 5 trường hợp thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, cam kết không tái phạm.

Căn cứ Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Công an thành phố Huế cảnh báo, việc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật, dù không phải người tạo ra nội dung ban đầu, vẫn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Lý do câu tương tác, tăng lượt tiếp cận hay phục vụ kinh doanh không phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không suy diễn, gán ghép hoặc lan truyền nội dung chưa xác thực, nhất là thông tin xâm phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đang tiếp tục phối hợp công an các địa phương xác minh, làm việc với những trường hợp có hành vi tương tự để xử lý theo quy định.