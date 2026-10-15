Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng trường học, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng môi trường học đường văn minh.

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng trường học.

Thực tế, tình trạng buôn bán không đúng nơi quy định tại khu vực cổng trường, nhất là vào giờ học sinh đến lớp và tan học, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh, phụ huynh và mỹ quan đô thị.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát trật tự phối hợp với Công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực trường học; tuyên truyền.

Vận động các hộ kinh doanh, người bán hàng rong chấp hành quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động dạy, học.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 16 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 3,6 triệu đồng.

Huế xử phạt 16 trường hợp lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP Huế tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, duy trì trật tự đô thị, bảo đảm khu vực cổng trường thông thoáng, an toàn.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh và người dân cần nâng cao trách nhiệm, không mua bán, tập kết hàng hóa gây cản trở lối đi, không dừng, đỗ phương tiện tùy tiện trước cổng trường.

Góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và đô thị Huế sáng, xanh, sạch, đẹp.