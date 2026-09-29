Huế: Xử lý nghiêm hàng loạt phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế thông tin, lực lượng vừa tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 49, các tuyến đường nội thị và tỉnh lộ. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế (đứng giữa) trực tiếp kiểm tra hàng loạt phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải.

Trực tiếp kiểm tra, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế yêu cầu các Tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, bảo đảm quá trình kiểm tra, xử lý đúng quy định, không để xảy ra tình trạng né tránh, bỏ lọt vi phạm.

Việc kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông mà còn hạn chế nguy cơ hư hỏng, xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.

Xử lý nghiêm hàng loạt phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra đối với phương tiện và chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các vi phạm có liên quan, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.