Huế xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong một tháng

Phòng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra và lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: P.Bé

Ngày 16.11, Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, trong một tháng ra quân đồng loạt vừa qua, đơn vị đã tổ chức 940 ca công tác với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện.

Riêng về vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp vi phạm, tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 39 ô tô, 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác. Kết quả này đạt được từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Huế, Phòng CSGT đã chủ động tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Các lực lượng đã kết hợp lập chốt cố định với tuần tra lưu động tại các tuyến đường trung tâm, khu vực tập trung nhiều hàng quán; tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện sau khi rời các quán bar, pub, quán bia.

Tối 14.11 vừa qua, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; trong đó, có 9 trường hợp (1 ô tô, 8 mô tô) vi phạm sau khi xuất phát từ khu vực quán bar, pub.

Việc duy trì kiểm soát liên tục, nhất là tại các khu vực tập trung hoạt động ăn uống, giải trí về đêm, góp phần ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ngay từ cơ sở.