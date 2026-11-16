Tăng cường kiểm soát, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế đã chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

Huế xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong một tháng.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Huế, Phòng CSGT tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành, huy động lực lượng nghiệp vụ phối hợp tuần tra khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Công tác kiểm tra được triển khai linh hoạt, kết hợp lập chốt cố định với tuần tra lưu động tại các tuyến đường trung tâm, khu vực tập trung nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi rời khỏi quán bar, pub, quán bia và những địa điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm nồng độ cồn. Việc kiểm soát được thực hiện thường xuyên, liên tục, không phân biệt thời gian, địa điểm hay đối tượng vi phạm.

Điển hình, tối 14/11/2026, các tổ công tác phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 9 trường hợp gồm 1 ô tô và 8 mô tô được phát hiện vi phạm sau khi rời khỏi khu vực quán bar, pub.

Sau một tháng ra quân đồng loạt, đơn vị đã tổ chức 940 ca công tác, với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện.

Hơn 1.850 trường hợp bị xử lý trong một tháng

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Huế, sau một tháng ra quân đồng loạt, đơn vị đã tổ chức 940 ca công tác, với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện.

Riêng đối với chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp, gồm 39 ô tô, 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác. Số trường hợp vi phạm tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề.

Kết quả trên cho thấy cường độ kiểm tra, kiểm soát được tăng cường, đồng thời phản ánh tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn còn đáng chú ý.

Việc duy trì các tổ công tác tại khu vực tập trung hàng quán, tụ điểm vui chơi, giải trí vào ban đêm góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Thông qua hoạt động tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, Phòng CSGT Công an TP Huế hướng đến nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước hình thành thói quen đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.