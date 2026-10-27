Huế: Xử lý 870 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 27/10, Công an TP Huế tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự.

Công an TP Huế tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự.

Cụ thể, lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã lập biên bản 870 trường hợp vi phạm. Các tổ công tác tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, dừng, đỗ xe không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Cùng với đó, Tổ 785 và các tổ tuần tra công an cấp xã phát hiện, xử lý 38 vụ việc với 84 đối tượng. Riêng Tổ 785 trực tiếp phát hiện 13 vụ việc với 58 đối tượng, phát hiện 273 trường hợp với 411 lỗi vi phạm, tạm giữ 99 mô tô và 2 xe máy điện.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, lực lượng chức năng phát hiện 10 vụ việc liên quan đến 34 đối tượng, trong đó có các vụ việc liên quan đến cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Điển hình, Tổ tuần tra 785 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trên địa bàn.

Công an TP Huế tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đợt cao điểm. Các tổ tuần tra phải duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát. Lựa chọn địa bàn, tuyến đường và khung giờ phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc và cho vay lãi nặng… Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, chủ động phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh địa bàn, đối tượng hoạt động phức tạp.

Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, các lực lượng cần chú trọng phát hiện, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý cư trú, hoạt động kinh doanh có điều kiện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững tác phong ứng xử chuẩn mực.