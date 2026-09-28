Huế: Xe đầu kéo mất lái lao khỏi đường đèo, tài xế tử vong trong cabin

Xe đầu kéo gặp tai nạn tại khu vực đèo Kim Quy. Ảnh: CTV

Theo thông tin của cơ quan chức năng, nạn nhân là ông P.V.C (38 tuổi, quê xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Vào thời điểm rạng sáng ngày 28.9, ông C điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 74H-00482 kéo theo rơ-moóc 37RM-00893 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49 theo hướng từ miền núi A Lưới về phường Kim Long.

Khi xe đầu kéo đến khu vực Km47+900, đoạn qua đèo Kim Quy, thuộc địa bàn xã Bình Điền thì xe đổ dốc và lao qua phía bên trái đường, tông vào thanh hộ lan và rơi khỏi đường đèo.

Vụ tai nạn khiến tài xế P.V.C tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin, xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu hộ, phá cabin đưa tài xế đã tử vong ra ngoài. Ảnh: CTV

Ngay sau nhận được thông tin, lực lượng Phòng CSGT Công an TP. Huế và Công an xã Bình Điền đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng với đó, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường để phá cabin xe, đưa tài xế đã tử vong ra bên ngoài và ban giao cho cơ quan chức năng.

Hiện các cơ quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.