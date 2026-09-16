Huế xây dựng hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe

Chiều 16/9, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đã diễn ra lễ ra mắt Hệ sinh thái Du lịch chăm sóc sức khỏe. Theo đó, mô hình hướng đến sự liên kết giữa y tế, du lịch, nghỉ dưỡng và di sản, từng bước hình thành những hành trình chăm sóc sức khỏe gắn với trải nghiệm điểm đến, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: C.N.

Điểm đáng chú ý của mô hình là đưa di sản vào hành trình chăm sóc sức khỏe, kết hợp khám, tầm soát, nghỉ ngơi và phục hồi với trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và di sản Cố đô. Qua đó, thời gian lưu trú tại Huế không chỉ dành cho tham quan mà còn có thể trở thành khoảng thời gian chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Huế sở hữu lợi thế về di sản, văn hóa, cảnh quan, ẩm thực, cùng hệ thống y tế và dịch vụ du lịch ngày càng phát triển. Đây là nền tảng để hình thành những sản phẩm kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Huế sở hữu lợi thế về di sản, văn hóa, cảnh quan. Ảnh: Đ.H.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, thành phố đã chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe. Đề án đang được các sở, ban, ngành góp ý, dự kiến hoàn thiện và ban hành trong tháng 10. Đây sẽ là cơ sở để thành phố tổ chức triển khai, kết nối các đơn vị và nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho hay, để du lịch chăm sóc sức khỏe phát triển hiệu quả cần hình thành một hệ sinh thái với sự tham gia chặt chẽ của bệnh viện, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, các hiệp hội du lịch, lưu trú, hướng dẫn viên và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan.

Ra mắt Hệ sinh thái Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Huế. Ảnh: C.N.

Trong đó, các cơ sở lưu trú cần cung cấp đầy đủ thông tin về các gói khám, chữa bệnh, mức giá và quy trình sử dụng dịch vụ để du khách thuận tiện tiếp cận. Khi có nhu cầu hoặc phát hiện vấn đề về sức khỏe, du khách cần được kết nối thuận lợi với cơ sở y tế để khám, điều trị và nhận kết quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị các đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác, chú trọng chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh truyền thông để đưa các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe đến với du khách.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 15/9 về phương án phát triển các sản phẩm du lịch mới, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thành phố có lợi thế nổi bật về hệ thống di sản tương đối nguyên vẹn, cảnh quan sông nước gắn với đô thị di sản, bản sắc văn hóa, cốt cách con người cùng khả năng kết nối thuận lợi bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển. Trong đó, ông Lê Trí Thanh cho rằng, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được xác định là một trong những hướng có nhiều dư địa nhờ lợi thế hiện có. Đây là dòng sản phẩm ít phụ thuộc vào mùa vụ, có khả năng thu hút khách quay trở lại và hướng đến cả thị trường trong nước, quốc tế. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh việc chuyển những giá trị khác biệt của Huế thành sản phẩm cụ thể, có khả năng tổ chức, vận hành và đưa ra thị trường. "Các ngành, đơn vị liên quan phải trả lời được những câu hỏi của du khách khi đến Huế: đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì và lưu trú ở đâu", ông Lê Trí Thanh nói. Chủ tịch UBND TP Huế giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn những lợi thế riêng có của Huế để ưu tiên phát triển thành sản phẩm cụ thể, xác định rõ đơn vị thực hiện, mô hình vận hành và lộ trình triển khai.