Huế xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn, tuần hoàn

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia tham gia đoàn khảo sát tại Huế. (Ảnh: QT)

Đoàn khảo sát mô hình chăn nuôi lợn thịt hữu cơ, bảo đảm an toàn sinh học theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Huế, với quy mô 9.000 con lợn thịt. Người chăn nuôi được hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm soát từ con giống, thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh đến xử lý chất thải; sản phẩm đạt yêu cầu được liên kết tiêu thụ.

Theo kết quả dự án, giai đoạn 2024-2025, mức tăng trọng bình quân đạt 714,3 g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn 2,4 kg/kg tăng khối lượng. 100% cơ sở tham gia xử lý chất thải làm phân bón cho cây trồng. Dự án đã xây dựng 14 hợp đồng liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm.

Tại Tổ hợp Nông nghiệp hữu cơ-Kinh tế tuần hoàn-Sinh thái 4F Quế Lâm, diện tích 17,5ha, đoàn tìm hiểu mô hình kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và sản xuất dinh dưỡng hữu cơ, chế phẩm vi sinh. Chất thải chăn nuôi được xử lý để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đoàn cũng khảo sát dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà Minh Dư (MD) theo quy trình VietGAHP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, triển khai giai đoạn 2025-2027 tại Huế và Đà Nẵng. Dự án đặt mục tiêu xây dựng 7 mô hình với tổng quy mô 60.000 con gà.

Quy trình VietGAHP tập trung kiểm soát con giống, chuồng trại, thức ăn, nước uống, vệ sinh thú y, phòng dịch, sử dụng thuốc thú y và quản lý chất thải. Sản phẩm của mô hình được liên kết tiêu thụ với Công ty cổ phần CODO Việt Nam.