Huế: Vùng ven biển khẩn trương ứng phó gió mạnh, mưa lớn và xói lở

Trong ngày, hầu hết tàu cá trên toàn thành phố đã được neo đậu tại các âu thuyền, cảng cá trên địa bàn. Các phương tiện khu vực bãi ngang cũng được người dân chủ động đưa lên bờ an toàn.

Thuyền của ngư dân đã được đưa lên bờ an toàn.

Theo dự báo, từ ngày 9-11/11, vùng biển thành phố Huế có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động, sóng biển cao từ 2,5-4m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi thành phố đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, có thể gây hư hỏng hoặc bị đánh chìm.

Ghi nhận chiều tối 9/11, người dân ven biển Thuận An đã chủ động khẩn trương đưa phương tiện vào bờ, tìm nơi neo đậu tránh trú và sắp xếp ngư lưới cụ cẩn thận. Ông Lê Văn Luyến, tổ dân phố Trung An, phường Thuận An cho biết, nghe thông tin dự báo thời tiết những ngày tới có mưa, sóng lớn nên mấy ngày nay ông đã chủ động không đưa thuyền ra biển đánh bắt. Bà con cũng hỗ trợ nhau kéo thuyền lên bờ, bảo đảm an toàn cho phương tiện. Năm nay, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi, mưa bão ít và xuất hiện muộn nên ngư dân rất phấn khởi, tranh thủ đi biển để có thêm thu nhập.

Thuyền được người dân chủ động đưa lên bờ an toàn.

Toàn thành phố Huế có 1.123 tàu thuyền đã vào bờ neo đậu. Riêng tại khu vực Thuận An, qua kiểm tra không còn phương tiện tàu cá nào đang hoạt động trên biển. Trong tổng số 437 phương tiện tàu cá, có 433 phương tiện neo đậu tại các âu thuyền và cảng cá trên địa bàn, 4 phương tiện neo đậu tại thành phố Đà Nẵng. Đối với các phương tiện hoạt động ở khu vực bãi ngang, người dân cũng đã chủ động đưa lên bờ an toàn.

Sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí của khu vực bờ biển thuộc tổ dân phố An Hải, phường Thuận An. Hàng chục mét bờ biển bị sóng khoét sâu, tạo thành những vách cát dựng đứng. Nhiều cây phi lao có thân lớn bị sóng đánh bật gốc, đổ nghiêng. Ngoài ra, tuyến đường nối từ khu dân cư ra biển cũng bị xói lở, bong tróc, tạo thành những khoảng hàm ếch. Phía sau khu vực sạt lở là những hàng phi lao cùng một số công trình, nhà cửa của người dân, tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tình trạng xâm thực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Người dân Thuận An, thành phố Huế đưa phương tiện lên bờ an toàn.

Theo ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, trong hai ngày 8 và 9/11, khu vực ven biển trên địa bàn phường chịu tác động mạnh của triều cường và sóng lớn. Triều cường dâng cao khoảng 1,5-2m đã gây xói lở tại một số tuyến đường ven biển và ăn sâu vào đất liền. Đáng chú ý, tại khu vực tổ dân phố An Hải, đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị sóng xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền. Hiện thời tiết tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp khắc phục gặp nhiều khó khăn. Địa phương đang rà soát và lên phương án di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Dự báo, từ ngày 9-12/11, trên địa bàn tại thành phố Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.