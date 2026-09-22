Huế: Vận hành, điều tiết thủy điện Hương Điền để ứng phó mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 22/9, tại khu vực TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm; ngày 23/9, có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Vận hành, điều tiết thủy điện ở TP Huế để ứng phó mưa lớn.

Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 10h, ngày 22/9 ở mức +55,31m, mực nước dâng bình thường +58m, lưu lượng đến hồ 331m3/s, lưu lượng về hạ du 182m3/s. Qua đó, xét đề xuất vận hành hồ Hương Điền của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền để chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250-500m3/s, trong đó qua tuabin với lưu lượng 182m3/s.

Cụ thể, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 16h, ngày 22/9/2026. Theo đó, yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền thực hiện khi nhận được lệnh, tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế để có sự chỉ đạo.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Trước đó, ngày 21/9, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung đã có thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới. Mức lưu lượng xả được điều chỉnh tăng dần và có thể đạt tới 1.800m3/s nhằm hạ mực nước tạo dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa trước đợt mưa lớn. Cùng ngày, Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú cũng có thông báo về việc điều chỉnh thời gian, vận hành tại hồ chứa thủy điện A Lin 3 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, với mức lưu lượng tăng dần có thể lên đến 1.200m3/s.