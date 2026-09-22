Huế vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 22/9, để chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ban hành lệnh: Vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 500 m3/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 182 m3/s).

Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, thời gian tăng dần lưu lượng lúc 16 giờ cùng ngày. Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 10 giờ ngày 22/9 là +55,31 m (mực nước dâng bình thường +58 m), lưu lượng đến hồ 331 m3/s, lưu lượng về hạ du 182 m3/s.

Theo dự báo, ngày và đêm 22/9, khu vực thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Ngày và đêm 23/9, thành phố Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền thực hiện khi nhận được lệnh này, tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo để có sự chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hồ (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Nhà máy thủy điện Hương Điền trên sông Bồ, thành phố Huế có suất 81 MW gồm 3 tổ máy với hồ chứa có dung tích hơn 800 triệu m3./.