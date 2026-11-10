Huế vận hành điều tiết ba hồ Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch

Hồ chứa thủy điện Hương Điền bắt đầu thực hiện tăng dần lưu lượng điều tiết từ 7 giờ sáng nay 10/11. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo Lệnh vận hành số 44/LVH-SNNMT ban hành lúc 2 giờ 30 phút ngày 10/11 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, hồ chứa thủy điện Hương Điền thực hiện tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin, với mức tăng từ khoảng 300 đến 1.000m³/s. Việc tăng lưu lượng được yêu cầu thực hiện từ từ, tránh gây đột biến dòng chảy vùng hạ du.

Nguyên nhân điều tiết tăng lưu lượng là do mưa lớn tập trung tại khu vực miền núi A Lưới. Đến gần sáng 10/11, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển về phía tây nam, tập trung tại khu vực Bạch Mã và Nam Đông (cũ). Đáng chú ý, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, lưu lượng nước về hồ Hương Điền đã đạt hơn 3.700m³/s.

Đối với hồ thủy điện Bình Điền, Lệnh vận hành số 45/LVH-SNNMT ban hành lúc 5 giờ 30 phút ngày 10/11 yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tua-bin, dự kiến từ 200 đến 800m³/s, bắt đầu lúc 10 giờ cùng ngày.

Trong khi đó, hồ chứa nước Tả Trạch hiện đang điều tiết với lưu lượng khoảng 80m³/s.

Đáng chú ý, lúc 4 giờ ngày 10/11, lưu lượng nước về hồ Hương Điền đã đạt hơn 3.700m³/s; hồ Bình Điền hơn 1.700m³/s và hồ Tả Trạch hơn 2.800m³/s. Mưa lớn tập trung tại khu vực miền núi A Lưới, sau đó có xu hướng dịch chuyển về phía tây nam, tập trung tại khu vực Bạch Mã và Nam Đông (cũ).

Nước điều tiết từ hồ Hương Điền đổ về hạ du sông Bồ, ảnh hưởng đến các khu vực ven sông thuộc địa bàn Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền trước đây. Việc điều tiết hồ Bình Điền và Tả Trạch cũng làm tăng lượng nước về hạ du sông Hương. Các khu vực ven sông, thấp trũng cần theo dõi diễn biến mực nước để chủ động ứng phó.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt cần chủ động phương án bảo đảm an toàn. Trong thời gian các hồ điều tiết, không tổ chức hoạt động thuyền bè, đánh bắt thủy sản, câu cá trên sông; không đi lại, tập trung hoặc neo đậu phương tiện tại những khu vực nguy hiểm ven sông.