Huế vận hành ba nền tảng số, tăng minh bạch trong quản lý và thu hút đầu tư

Số hóa kênh tiếp nhận hiến kế, phát huy sáng kiến cộng đồng

Sáng 9/10, TP. Huế tổ chức lễ công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

Ba nền tảng được xây dựng nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cụ thể hóa các cam kết của chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp trước thềm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức công bố.

Trong đó, chuyên mục Hiến kế trên Hue-S tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp phục vụ sự phát triển của thành phố. Những đề xuất có tính thực tiễn, khả thi sẽ được xem xét, nghiên cứu để vận dụng vào công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc triển khai các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Người dùng có thể truy cập chuyên mục Hiến kế trên Hue-S, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp, lựa chọn lĩnh vực và gửi nội dung đề xuất. Hệ thống cho phép đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan; đồng thời hỗ trợ lựa chọn chế độ công khai thông tin và theo dõi trạng thái xử lý.

Theo quy chế, trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi. Nội dung phản hồi cần thể hiện rõ tình hình triển khai đối với đề xuất đã hoặc đang thực hiện; hoặc quá trình nghiên cứu, xem xét khả năng áp dụng đối với những đề xuất chưa triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng cũng đứng trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng.

Với nền tảng Hiến kế, thành phố mong muốn mở rộng không gian đóng góp ý tưởng cho người dân, doanh nghiệp, giới nghiên cứu, những người con xa quê và những người yêu Huế trong nước, ngoài nước. Mọi ý kiến cần được trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu để từng bước hình thành nguồn tri thức phục vụ hoạch định chính sách, quản lý và phát triển địa phương.

Thành phố cũng định hướng nâng cấp ứng dụng, từng bước sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích, kết nối các ý tưởng và đề xuất giải pháp, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực trí tuệ trong cộng đồng.

Hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị

Nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp được đưa vào vận hành nhằm tạo kênh tiếp nhận tập trung để doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời theo dõi tiến độ và kết quả xử lý của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo thông tin theo yêu cầu của hệ thống trước khi gửi kiến nghị. Nội dung phản ánh cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có để hỗ trợ quá trình kiểm tra, xác minh và giải quyết.

Giám đốc Sở KH&CN thành phố Nguyên Xuân Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Theo quy trình, thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút kể từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận và thực hiện tiếp nhận, phân loại, phân phối vào khung giờ làm việc tiếp theo.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần gia hạn, cơ quan xử lý phải nêu rõ nội dung cần xác minh và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

Nhấn mạnh ý nghĩa của nền tảng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, việc xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ đòi hỏi cơ quan nhà nước phải chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động.

Quá trình giải quyết kiến nghị phải bảo đảm rõ nội dung công việc, cơ quan và cá nhân chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện cũng như thời hạn hoàn thành. Đây không chỉ là cơ sở để doanh nghiệp theo dõi, giám sát mà còn góp phần kiểm soát trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Thành phố định hướng tích hợp nền tảng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp, từng bước giảm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch trong quan hệ giữa chính quyền với cộng đồng kinh doanh.

Bản đồ số mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin đầu tư

Cùng với hai nền tảng trên, Bản đồ số dự án thu hút đầu tư được xây dựng như một kênh thông tin tập trung, chính thức, giúp nhà đầu tư thuận tiện tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến những dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu trên bản đồ bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu vực và tình hình triển khai. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bổ sung, cập nhật thông tin về quy hoạch, hiện trạng dân cư, đặc điểm khu đất, hạ tầng giao thông, điện, nước và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc triển khai dự án. Qua đó, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sát thực tế, có thêm cơ sở nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất cơ hội đầu tư tại Huế.

Thành phố cũng hướng tới tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo thành phố, việc đưa ba nền tảng vào vận hành không chỉ nhằm ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý mà còn hướng đến đổi mới phương thức phục vụ, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Trong quá trình triển khai, thành phố sẽ tiếp tục tiếp nhận phản hồi từ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức để điều chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng. Sự tham gia tích cực của cộng đồng được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế trong giai đoạn tới.