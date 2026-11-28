Nỗ lực truy tìm đối tượng trốn khỏi Bệnh viện tâm thần

Theo cơ quan Công an, vào ngày 19/4/2023, Trần Văn Lâm cùng đồng phạm bị Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) bắt quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Lâm giữ vai trò đồng phạm giúp sức khi đưa tiền mua ma túy và trực tiếp chia nhỏ ma túy cho nhiều người khác trong nhóm cùng sử dụng.

Ngày 21/12/2023, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kon Tum tuyên phạt Trần Văn Lâm mức án 5 năm 6 tháng tù. Sau khi nhận ủy thác thi hành án, ngày 25/2/2024, TAND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND khu vực 3 - Huế) ra quyết định thi hành hình phạt tù đối với Trần Văn Lâm.

Đối tượng Trần Văn Lâm đến đầu thú tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên quá trình chuẩn bị thi hành án, xác định được đối tượng mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc giai đoạn cấp tính, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên ngày 28/10/2024, TAND khu vực 3 - Huế ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trần Văn Lâm tại một Bệnh viện Tâm thần của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đang trong thời gian điều trị, ngày 9/12/2025, đối tượng Lâm bỏ trốn khỏi bệnh viện. Ngay sau đó, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Huế đã ra quyết định truy tìm đối tượng. Đến ngày 20/7/2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Huế ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Lâm.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, xuyên suốt của lãnh đạo Công an TP Huế, lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an thành phố đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương xác minh, thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, di biến động và các mối quan hệ của đối tượng tại nhiều địa phương trong và ngoài nước.

Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế làm việc với đối tượng.

Đồng thời phát huy hiệu quả công tác phối hợp với gia đình, người thân và những người có liên quan; kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ với tuyên truyền, giáo dục, giải thích chính sách pháp luật, kiên trì vận động, thuyết phục, tác động để đối tượng nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật, tự nguyện ra đầu thú.

Với tinh thần chủ động, kiên trì và trách nhiệm, ngày 27/10 vừa qua, lực lượng Phòng THAHS và HTTP Công an TP Huế đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Lâm ra đầu thú tại trụ sở Công an thành phố.

Đình chỉ chữa bệnh để tiếp tục thi hành án phạt tù

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế cho biết, ngay sau khi đối tượng Trần Văn Lâm ra đầu thú, đơn vị đã khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp nhận, lập hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định đình nã. Đồng thời tổ chức lực lượng áp giải, bàn giao đối tượng cho Bệnh viện Tâm thần trong ngày 27/10 để tiếp tục thực hiện biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tiếp nhận, áp giải đối tượng Trần Văn Lâm từ Hà Nội đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung - Bộ Y tế (TP Huế) để thực hiện giám định pháp y tâm thần, phục vụ việc xem xét, giải quyết các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế nỗ lực, trách nhiệm để nâng cao hiệu quả công tác, vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú.

Sau đó, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung có kết luận pháp y tâm thần theo trưng cầu với nội dung Trần Văn Lâm đã đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi. Do đó, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế đã có văn bản đề nghị TAND khu vực 3 - Huế đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trần Văn Lâm; làm thủ tục tiếp nhận và xuất viện cho Trần Văn Lâm để tiếp tục thi hành án phạt tù.

Đến ngày 13/11, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Huế đã tiến hành áp giải đối tượng Trần Văn Lâm đi thi hành án theo Quyết định thi hành án hình phạt tù (đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại) tại Phân trại tạm giam Hương Trà đảm bảo an toàn, đúng thủ tục theo quy định.