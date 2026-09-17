Huế và Đường sắt Việt Nam nghiên cứu khai thác tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng

Ngày 17-9, tại Hà Nội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về việc nghiên cứu khai thác chuyến tàu hơi nước trên tuyến Huế - Đà Nẵng, nhằm kết nối du lịch Huế với các điểm đến trong khu vực.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt mới trên cơ sở phát huy lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm trên hành trình.

Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) trao đổi và làm việc về chuyến tàu hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng.

Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu đưa vào khai thác sản phẩm tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10-2026.

Theo phương án đang được nghiên cứu, hành trình sẽ gắn với cảnh quan đèo Hải Vân, đồng thời xem xét bố trí điểm dừng tại khu vực này để du khách tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh, qua đó tăng trải nghiệm trên tuyến.

Trên cơ sở kết quả từ tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng, TP Huế và VNR thống nhất tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đưa thêm các sản phẩm mới vào khai thác, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đường sắt gắn với di sản, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe.

Việc phát triển thêm các sản phẩm du lịch đường sắt được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn và nâng cao khả năng kết nối các dịch vụ du lịch của điểm đến Huế.