Huế: Ứng phó với mưa lớn, hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du sông Hương

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch thông báo về việc điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương. Thời gian bắt đầu điều tiết nước dự kiến từ 15h -17h ngày 8/11.

Ứng phó với mưa lớn, hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du sông Hương. Ảnh: H.D.

Đơn vị vận hành sử dụng 1 cửa cống xả sâu, với lưu lượng qua cống xả sâu khoảng 110-150m³/s, lưu lượng nước qua nhà máy thủy điện là 80m³/s. Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến từ 190-230m³/s.

Cùng ngày, UBND thành phố Huế có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 9-12/11 tại Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ dự báo, diễn biến mưa, lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi không bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí lực lượng phù hợp để theo dõi, cảnh báo và chủ động ứng phó.