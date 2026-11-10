Huế: Ứng phó lũ các sông dâng lên, khẩn trương khắc phục thiệt hại

Các lồng nuôi cá trên sông Bồ, thành phố Huế được gia cố với cây lớn, để đảm bảo chắc chắn khi lũ dâng cao.

Đến chiều 10/11, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã lên 3,74m, trên báo động 2 là 0,74m, gây ngập lụt ven sông. Ghi nhận của phóng viên chiều cùng ngày ở ven sông Bồ đoạn qua xã Quảng Điền và phường Kim Trà cho thấy, nước lũ trên sông Bồ chảy xiết, nhiều tuyến đường vùng thấp trũng ven bờ sông bị ngập lụt. Ở ven hai bên sông Bồ đoạn xã Quảng Điền, có hàng trăm hộ làm nghề nuôi cá lồng. Nước lũ trên sông Bồ dâng cao, người dân tập trung gia cố các lồng nuôi cá để tránh bị lũ cuốn trôi hoặc làm hư hỏng lồng nuôi.

Chợ Hương Cần ở mép sông Bồ, phường Kim Trà, bị nước lũ dâng cao gây ngập lụt khoảng từ 0,3 - 0,5m. Phần lớn các tiểu thương kinh doanh ở chợ Hương Cần phải dừng hoạt động để vận chuyển hàng hóa lên cao, tránh bị nước lũ cuốn trôi hoặc gây hư hỏng. Theo ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Trà, xã đã kịp thời chỉ đạo tất cả trường học tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Địa phương cũng theo dõi sát tình hình thời tiết để chỉ đạo các lực lượng ứng phó.

Ở ven sông Truồi đoạn vùng thấp trũng thôn Hưng Bình, xã Lộc An, nước lũ dâng lên khiến một tuyến đường và nhà ở bị ngập. Lực lượng chức năng của xã đã tăng cường cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nước lũ. Các đơn vị duy trì chế độ trực, chủ động triển khai phương án ứng phó và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các lồng nuôi cá trên sông Bồ, thành phố Huế được gia cố với cây lớn, để đảm bảo chắc chắn khi lũ dâng cao.

Mưa lớn trong những ngày qua ở thành phố Huế cũng đã gây thiệt hại ở một số địa phương khác. Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, bờ biển Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An bị sạt lở dài khoảng 100m, xâm thực vào sâu 20m.

Ở vùng miền núi, đường Hồ chí Minh đoạn qua xã A Lưới 3, đất đá tràn qua đường 3 vị trí, với chiều dài bị ảnh hưởng khoảng 250m. Tuyến đường này đoạn qua xã A Lưới 1, đất đá tràn qua đường 4 vị trí, với chiều dài ảnh hưởng khoảng 200m. Các địa phương đã chủ động huy động lực lượng cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo giao thông. Hạt quản lý đường bộ A Lưới đã điều động phương tiện xe múc, ủi khơi thông các điểm xảy ra sự cố trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Xã A Lưới 1 đang khẩn trương khắc phục 4 nhà bị tốc mái và 1 cống trên tuyến đường liên thôn tại thôn Bắc Sơn bị sập hoàn toàn. Xã A Lưới 2 có nhiều tuyến đường giao thông bị đất đá bồi lấp và sạt lở.

Các địa phương ở thành phố Huế đã tổ chức di dời, sơ tán 8 hộ với 32 nhân khẩu đến nơi an toàn; tập trung ở xã A Lưới 1, xã A Lưới 2 và phường Kim Trà.

Từ tối 8/11 đến chiều 10/11, ở thành phố Huế, mưa ở vùng đồng bằng phổ biến từ 100-200mm; vùng núi từ 400-550mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 1002,6mm; Khe Tre 684,8mm. Dự báo từ ngày 10-12/11, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.